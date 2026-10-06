Zełenski o nadchodzącym ataku Rosji: Dziś otrzymaliśmy informacje

Zełenski przekazał, że otrzymał zaktualizowane dane wywiadowcze podczas narady z przedstawicielami rządu, armii oraz najważniejszych służb.
„Otrzymaliśmy dziś od wywiadu zaktualizowane informacje o przygotowaniach Rosjan do zmasowanego ataku. Przygotowujemy kroki, by mu przeciwdziałać” – napisał prezydent Ukrainy w mediach społecznościowych.
Jak dodał, podczas spotkania omawiano rozmieszczenie systemów obrony powietrznej oraz organizację osłony najważniejszych obiektów.
Problem z obroną przed rakietami balistycznymi
Prezydent zaznaczył, że Ukraina zapewnia amunicję dla samolotów F-16, środki przechwytujące oraz pociski przeciwrakietowe. Podkreślił jednak, że szczególnie trudna jest sytuacja w zakresie obrony przed pociskami balistycznymi.
Według Zełenskiego dostawy takich środków zależą wyłącznie od zagranicznych partnerów Ukrainy. Kijów ma prowadzić w tej sprawie codzienne rozmowy z sojusznikami.
Ataki na szpitale w Kramatorsku i Krzywym Rogu
Zełenski poinformował również o rosyjskich atakach na placówki medyczne w Kramatorsku w obwodzie donieckim oraz w Krzywym Rogu w obwodzie dniepropietrowskim.
Według mediów w Kramatorsku rannych zostało trzech pracowników szpitala. Byli to najprawdopodobniej kierowcy, którzy po wcześniejszym ataku próbowali ukryć karetki pogotowia.
W Krzywym Rogu obrażenia odniosły cztery osoby, w tym dwóch pracowników szpitala. Jedna z poszkodowanych kobiet jest w ciężkim stanie.
W ostatnich tygodniach rosyjskie siły przeprowadzały również zmasowane ataki powietrzne na Kijów, a uderzenia dronów odnotowywano niemal codziennie. W sobotę Rosja zaatakowała Most Północny w ukraińskiej stolicy. Dzień wcześniej drony uderzyły w Most Południowy, którym przebiega jedna z trzech linii kijowskiego metra.
Rosja wzywa cudzoziemców do opuszczenia Kijowa
W sobotnim komunikacie rosyjski resort dyplomacji oznajmił, że uderzenia na – jak to określono – cele wojskowe w Kijowie oraz innych miastach Ukrainy będą „systematyczne i nieprzerwane”. Moskwa przedstawia je jako odpowiedź na rzekome ukraińskie ataki na ludność cywilną i infrastrukturę Rosji.
MSZ Rosji podkreśliło, że część zagranicznych placówek dyplomatycznych nadal działa w stolicy Ukrainy. Resort ostrzegł, że odpowiedzialność za konsekwencje pozostania w kraju spoczywa na osobach, które zignorują apel.
Podobne wezwanie Rosja wystosowała pod koniec maja. Wówczas około 50 państw, w oświadczeniu wydanym pod egidą ONZ, uznało je za groźbę. Zachodnie ambasady pozostały jednak w Kijowie.
Ukraińskie MSZ zdementowało jednocześnie doniesienia brytyjskiego „Guardiana”, według których zachodnie ambasady miały przygotowywać się do ewentualnego przeniesienia z Kijowa do Lwowa lub Polski. Resort przekazał, że do piątkowego wieczoru nie otrzymał żadnych formalnych zgłoszeń w tej sprawie.