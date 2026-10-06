Zełenski o nadchodzącym ataku Rosji: Dziś otrzymaliśmy informacje

RMF24

Ukraiński wywiad przekazał nowe informacje o przygotowaniach Rosji do zmasowanego ataku – poinformował we wtorek prezydent Wołodymyr Zełenski. Władze w Kijowie zapowiadają działania mające ograniczyć skutki możliwego uderzenia. Największym problemem pozostaje niedobór środków do zwalczania rakiet balistycznych. W ostatnich dniach Moskwa apelowała do zachodnich dyplomatów o opuszczenie ukraińskiej stolicy.

Zełenski przekazał, że otrzymał zaktualizowane dane wywiadowcze podczas narady z przedstawicielami rządu, armii oraz najważniejszych służb.

„Otrzymaliśmy dziś od wywiadu zaktualizowane informacje o przygotowaniach Rosjan do zmasowanego ataku. Przygotowujemy kroki, by mu przeciwdziałać” – napisał prezydent Ukrainy w mediach społecznościowych.

Jak dodał, podczas spotkania omawiano rozmieszczenie systemów obrony powietrznej oraz organizację osłony najważniejszych obiektów.

Problem z obroną przed rakietami balistycznymi

Prezydent zaznaczył, że Ukraina zapewnia amunicję dla samolotów F-16, środki przechwytujące oraz pociski przeciwrakietowe. Podkreślił jednak, że szczególnie trudna jest sytuacja w zakresie obrony przed pociskami balistycznymi.

Według Zełenskiego dostawy takich środków zależą wyłącznie od zagranicznych partnerów Ukrainy. Kijów ma prowadzić w tej sprawie codzienne rozmowy z sojusznikami.

Ataki na szpitale w Kramatorsku i Krzywym Rogu

Zełenski poinformował również o rosyjskich atakach na placówki medyczne w Kramatorsku w obwodzie donieckim oraz w Krzywym Rogu w obwodzie dniepropietrowskim.

Według mediów w Kramatorsku rannych zostało trzech pracowników szpitala. Byli to najprawdopodobniej kierowcy, którzy po wcześniejszym ataku próbowali ukryć karetki pogotowia.

W Krzywym Rogu obrażenia odniosły cztery osoby, w tym dwóch pracowników szpitala. Jedna z poszkodowanych kobiet jest w ciężkim stanie.

W ostatnich tygodniach rosyjskie siły przeprowadzały również zmasowane ataki powietrzne na Kijów, a uderzenia dronów odnotowywano niemal codziennie. W sobotę Rosja zaatakowała Most Północny w ukraińskiej stolicy. Dzień wcześniej drony uderzyły w Most Południowy, którym przebiega jedna z trzech linii kijowskiego metra.

Rosja wzywa cudzoziemców do opuszczenia Kijowa

W sobotnim komunikacie rosyjski resort dyplomacji oznajmił, że uderzenia na – jak to określono – cele wojskowe w Kijowie oraz innych miastach Ukrainy będą „systematyczne i nieprzerwane”. Moskwa przedstawia je jako odpowiedź na rzekome ukraińskie ataki na ludność cywilną i infrastrukturę Rosji.

MSZ Rosji podkreśliło, że część zagranicznych placówek dyplomatycznych nadal działa w stolicy Ukrainy. Resort ostrzegł, że odpowiedzialność za konsekwencje pozostania w kraju spoczywa na osobach, które zignorują apel.

Podobne wezwanie Rosja wystosowała pod koniec maja. Wówczas około 50 państw, w oświadczeniu wydanym pod egidą ONZ, uznało je za groźbę. Zachodnie ambasady pozostały jednak w Kijowie.

Ukraińskie MSZ zdementowało jednocześnie doniesienia brytyjskiego „Guardiana”, według których zachodnie ambasady miały przygotowywać się do ewentualnego przeniesienia z Kijowa do Lwowa lub Polski. Resort przekazał, że do piątkowego wieczoru nie otrzymał żadnych formalnych zgłoszeń w tej sprawie.