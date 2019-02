Po decyzji USA w sprawie wycofania się z układu INF (o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu) szef MSZ Iranu Mohammad Dżawad Zarif ocenił w piątek, że nie warto zawierać umów ze Stanami Zjednoczonymi.

Irańczycy krytycznie podchodzą do decyzji USA / SALVATORE DI NOLFI / POOL / PAP/EPA

"Kolejne wycofanie się z porozumienia przez administrację (prezydenta USA Donalda) Trumpa; tym razem z układu INF. (...) Wygląda, że ta klika ma alergię na wszystko z podpisem USA" - napisał na Twitterze szef irańskiej dyplomacji. Ocenił też, że szkoda atramentu na "jakiekolwiek porozumienia z rządem w Waszyngtonie, nawet te ratyfikowane przez Kongres".

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo poinformował w piątek, że Stany Zjednoczone zawieszają przestrzeganie układu INF i za pół roku wycofają się z niego, jeśli Rosja nie zacznie się stosować do jego zapisów. Zapowiedział, że wkrótce USA przekażą stronie rosyjskiej formalną notyfikację w tej sprawie.



Szef amerykańskiej dyplomacji wyraził nadzieję, że Rosja zmieni jeszcze swoje stanowisko w sprawie przestrzegania układu. Zadeklarował, że USA są gotowe do negocjacji z Rosją w sprawie kontroli zbrojeń. W podobnym tonie wypowiedział się Trump, który oświadczył, że chce rozmów mających na celu doprowadzenie do zawarcia nowego układu o kontroli zbrojeń.



Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa zarzuciła Waszyngtonowi, że wyjście z INF jest częścią jego strategii zdejmowania z siebie zobowiązań prawnych w stosunkach międzynarodowych w rozlicznych sferach.