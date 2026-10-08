Zaskakujący finał grzybobrania. Pies szukający trufli rozbił narkotykowy biznes

RMF24

Poszukiwanie grzybów zamieniło się w policyjną akcję. Pies szkolony do poszukiwania trufli natrafił w lesie we włoskiej Abruzji zakopane pakunki z czystą kokainą o wartości nawet 25 tysięcy euro.

W środę włoska agencja Ansa poinformowała o nietypowym zdarzeniu, do którego doszło w miejscowości Corropoli, w prowincji Teramo. Fulmine, pies rasy Lagotto romagnolo, znanej ze swojego niezwykle czułego nosa do trufli, podczas rutynowego spaceru po lesie niespodziewanie stał się bohaterem operacji antynarkotykowej.

Właściciel psa, przekonany, że jego pupil znalazł wyjątkowo dorodne trufle, nie spodziewał się, że tym razem Fulmine wywęszył coś innego. Zamiast grzybów, pies przyniósł trzy ciemne zawiniątka, które po bliższych oględzinach okazały się być szczelnie zapakowanymi porcjami narkotyków.

Zamiast trufli akcja policji

Czujność właściciela Fulmine okazała się kluczowa. Po odkryciu, że zawiniątka pokryte są tworzywem sztucznym, natychmiast powiadomił karabinierów. Służby szybko zabezpieczyły znalezisko – 270 gramów czystej kokainy, której czarnorynkowa wartość sięga nawet 25 tysięcy euro.

Według śledczych, narkotyki zostały najprawdopodobniej ukryte przez handlarzy, którzy liczyli na to, że leśne ostępy zapewnią im bezpieczeństwo.

Karabinierzy skonfiskowali narkotyki i wszczęli dochodzenie w sprawie ich pochodzenia. Sprawa nabrała rozgłosu we Włoszech, a Fulmine zyskał miano lokalnego bohatera.