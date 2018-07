​Co najmniej 27 osób zginęło, a 30 odniosło obrażenia w samobójczym zamachu bombowym, do którego doszło w pobliżu lokalu wyborczego w mieście Kweta na zachodzie Pakistanu w dniu wyborów parlamentarnych - przekazał przedstawiciel lokalnej policji.

W ataku zginęło prawie 30 osób / PAP/EPA/JAMAL TARAQAI / PAP/EPA

Wiceszef policji w Kwecie Abdul Razzaq, cytowany przez agencję EFE, poinformował na konferencji prasowej, że celem ataku był policyjny konwój przed lokalem wyborczym. Wśród zabitych jest pięciu policjantów i dziecko - dodał.

Przedstawiciel największego szpitala w Kwecie Mohammad Wasim uprzedził, że bilans ofiar śmiertelnych najpewniej wzrośnie, bo kilkoro rannych jest w stanie krytycznym.

Do ataku przyznało się Państwo Islamskie za pośrednictwem propagandowej agencji Amak; ISIS nie przedstawiło jednak dowodów na poparcie swej deklaracji.

Napływające z Pakistanu informacje na temat liczby zabitych i rannych różnią się między sobą. Powołując się na źródła szpitalne, agencja Reuters i dpa piszą o odpowiednio co najmniej 24 i 28 ofiarach śmiertelnych oraz o 35 i co najmniej 40 osobach z obrażeniami.

Z kolei AFP poinformowała za przedstawicielem lokalnych władz Hashimem Ghilzaiem, że życie straciło w zamachu co najmniej 28 osób, a 35 zostało rannych.

Różnią się także doniesienia na temat przebiegu i celu zamachu. Dpa pisze, że według wstępnych informacji zamachowiec wysadził się w powietrze w środku kolejki ustawionej przed lokalem wyborczym i obok policyjnego pojazdu, a celem był wysoki rangą funkcjonariusz policji, który chciał sprawdzić zabezpieczenia lokalu.

Według Ghilazaia zamachowiec "próbował wejść do lokalu wyborczego i wysadził się w powietrze, gdy policja chciała go aresztować". Nie jest jasne, czy zamach zakłócił głosowanie w tym lokalu wyborczym.

W Pakistanie trwają w środę wybory do niższej izby parlamentu, Zgromadzenia Narodowego, oraz do czterech parlamentów prowincji. W sondażach prowadzą: partia byłego krykiecisty Imrana Khana, Pakistański Ruch na rzecz Sprawiedliwości (PTI), oraz Pakistańska Liga Muzułmańska Nawaz (PML-N) byłego premiera, skazanego za korupcję Nawaza Sharifa. Oczekuje się, że żadne z ugrupowań nie zdobędzie większości. Zwycięzca wyborów będzie musiał zmierzyć się z wieloma palącymi problemami kraju, od kryzysu gospodarczego i walutowego, przez pogarszające się relacje z USA, po niedobory wody.

Do zabezpieczenia wyborów władze skierowały ok. 370 tys. żołnierzy i 450 tys. policjantów. Podczas ataków w kampanii wyborczej zginęło ponad 180 osób. Wcześniej w lipcu zamachowiec samobójca zabił blisko 150 ludzi na wiecu wyborczym w miejscowości Mastung położonej w tej samej co Kweta prowincji Beludżystan. Do ataku przyznało się Państwo Islamskie.