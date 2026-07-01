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Siostra Leticia Ugboaja, zakonnica pochodząca z Nigerii, w drodze na niedzielną mszę w teksańskim mieście McAllen została skuta w kajdanki i zabrano jej różaniec. Tę szokującą interwencję przeprowadzili funkcjonariusze służby imigracyjnej ICE. Całe zajście zdarzenie wywołało ogromne oburzenie i chwilowo zjednoczyło zwaśnione stronnictwa – republikanów i demokratów. Atmosfera w Teksasie pozostaje jednak napięta.

Szokująca interwencja ICE wobec zakonnicy

Jak relacjonuje dziennik „Washington Post”, w niedzielę federalni funkcjonariusze zatrzymali kobietę, gdy ta zmierzała do kościoła w graniczącym z Meksykiem mieście McAllen w Teksasie. Agencja AP precyzuje, że w momencie incydentu siostra Leticia Ugboaja miała na sobie habit.

Działania służb były niezwykle radykalne – amerykańskie media donoszą, że kobiecie natychmiast założono kajdanki oraz skonfiskowano jej różaniec. Ta sytuacja błyskawicznie spotkała się z ostrą krytyką miejscowej społeczności, która nie mogła uwierzyć w tak drastyczne środki podjęte wobec duchownej.

Sprawa połączyła zwaśnione stronnictwa polityczne

Szybka i zdecydowana reakcja przedstawicieli lokalnych władz okazała się kluczowa. Katolicka zakonnica pochodząca z Nigerii spędziła w areszcie zaledwie kilka godzin. Została uwolniona dzięki wspólnej – co rzadko spotykane – interwencji ze strony przedstawicieli demokratów i republikanów.

Dlaczego doszło do zatrzymania? Tego dokładnie nie wiadomo, ponieważ Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA – któremu bezpośrednio podlega agencja ICE – nie odpowiedziało na prośbę o komentarz w sprawie statusu imigracyjnego duchownej.

Głos zabrali natomiast przedstawiciele diecezji. Przekazali oni, że zatrzymana kobieta jest pielęgniarką, która wjechała do USA legalnie. Co więcej, od ponad dekady sprawuje posługę w szpitalach w Teksasie, pomagając tamtejszym pacjentom.

Zatrzymania przez ICE budzą sprzeciw w południowym Teksasie

Incydent z udziałem nigeryjskiej pielęgniarki nie jest odosobnionym przypadkiem w tym regionie. „Washington Post” zauważa, że to kolejne zatrzymanie, które wywołało oburzenie wśród polityków obu partii w południowym Teksasie. W ostatnich tygodniach lokalna społeczność obserwowała serię kontrowersyjnych działań.

Służby migracyjne, podchodzące do swoich obowiązków z wielką gorliwością, zatrzymały między innymi trzech nastoletnich muzyków występujących w zespole mariachi. Oprócz nich w ręce funkcjonariuszy trafili liczni pracownicy budowlani, a nawet dzieci i osoby, którym już wcześniej przyznano ochronę przed deportacją.

Akcje służb migracyjnych. Wielu ma do nich ambiwalentny stosunek

Wszystko to spotkało się z krytyką lokalnych społeczności. Jak podkreśla waszyngtoński dziennik, Latynosi mieszkający w tym regionie – który poparł prezydenta Donalda Trumpa w wyborach w 2024 roku – z coraz większym niepokojem obserwują działania agencji ICE i rozpędzającą się kampanię deportacyjną administracji.

Analitycy i politycy wskazują na wyraźny dwugłos w społeczeństwie. Mieszkańcy terenów przygranicznych zdecydowanie popierają zaostrzenie kontroli granicznej oraz deportowanie osób, które popełniły przestępstwa. Z drugiej strony uważają, że ciężko pracujący imigranci bez przeszłości kryminalnej powinni otrzymać szansę na uregulowanie swojego statusu i pozostanie w kraju.