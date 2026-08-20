Zajrzał do auta i jest podejrzany. Kuriozum z ukrytym policjantem

RMF24

Fińska policja wszczęła dochodzenie wobec mężczyzny, który otworzył drzwi nieoznakowanego policyjnego samochodu w Tampere. Równocześnie toczy się postępowanie w stosunku do funkcjonariusza, który celował do mężczyzny z broni palnej.

Sprawę opisuje serwis Yle, a dotyczy ona ubiegłotygodniowej sytuacji w dzielnicy Villilä w Tampere (południowo-zachodnia część Finlandii). To spokojny rejon mieszkalny, w którym znajdują się głównie domy jednorodzinne. Zaciekawiony mężczyzna podszedł do stojącego przy drodze vana i otworzył drzwi od strony kierowcy. Tłumaczył później, że w aucie nie dostrzegł nikogo.

Ku jego zdumieniu za przednimi siedzeniami znajdował się jednak policjant, który - jak później wyjaśniły służby - samotnie prowadził kontrolę drogową. Funkcjonariusz wycelował w mężczyznę pistolet i nakazał mu w niewybrednych słowach „odejść”. Mężczyzna posłusznie opuścił miejsce zdarzenia, zanosząc się śmiechem.

Później opisywał, że jest nieco zaskoczony, iż policjanci nie przyszli z nim porozmawiać po całym zdarzeniu.

Ciąg dalszy nastąpił

Policja zakwalifikowała sprawę jako podejrzenie usiłowania bezprawnego użycia pojazdu mechanicznego, co w fińskim prawie jest odpowiednikiem próby krótkotrwałej kradzieży auta.

Żeby było jeszcze dziwniej, prowadzący śledztwo, nadkomisarz kryminalny Joni Länsipuro z wewnętrznego biura policji przekazał, że zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa złożyła osoba niezwiązana ze zdarzeniem.

Policja sama nie złożyłaby zawiadomienia w sprawie osoby, która weszła do samochodu – zaznaczył Länsipuro cytowany przez Yle.

Wobec policjanta, który użył broni podczas interwencji, prowadzone jest osobne postępowanie. Jest on podejrzewany o naruszenie obowiązków służbowych oraz bezprawne groźby.

Sprawę bada prokurator państwowy Tapio Mäkinen. Funkcjonariusza, który krył się w furgonetce, przeniesiono do innych obowiązków.