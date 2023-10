W miejscu, gdzie teraz znajduje się laboratorium o nazwie "le Pavillon des Sources" ("Pawilon Źródeł" - red.), ma stanąć 7-pietrowy nowoczesny budynek uniwersytecki. W laboratorium tym Maria Skłodowska-Curie składowała i przygotowywała do badań radioaktywne substancje.

Paryski Instytut Curie jest częścią należącego do paryskiej Sorbony uniwersyteckiego kompleksu imienia Piotra i Marii Curie (Campus Pierre-et-Marie-Curie - Val-de-Grâce). Zarówno dyrekcja Instytutu Curie, jak i rektorat paryskiej Sorbony odmawiają komentarzy.

Paryskie stowarzyszenia obrońców zabytków złożyły wniosek we francuskim Ministerstwie Kultury, by przeznaczone do zburzenia laboratorium polskiej noblistki umieścić na liście chronionych prawnie zabytków. Wtedy ten budynek, który wzniesiono w 1914 roku, nie mógłby zostać zrównany z ziemią.

Francuskie Ministerstwo Kultury poinformowało, że rozpatruje ten wniosek. Trwa jednak - według wielu obserwatorów - wyścig z czasem, bo zabytkowe laboratorium Marii Skłodowskiej-Curie i znajdujący się koło niego ogród, w którym Polka zwykła odpoczywać, mogą zostać w każdej chwili zburzone. Odpowiednie pozwolenia w tej sprawie zostały wydane już w marcu tego roku.

Według członka Rady Miejskiej Paryża Emila Meuniera, który sprzeciwia się zburzeniu zabytkowego laboratorium, nie ma konieczności budowania w tym rejonie francuskiej stolicy nowego budynku uniwersyteckiego. Meunier proponuje, by należący do Sorbony kompleks uniwersytecki imienia Piotra i Marii Curie przejął jeden z pustych budynków, które znajdują się na północno-wschodnich obrzeżach Paryża. Dyrekcja Instytutu Curie i rektorat paryskiej Sorbony nie skomentowały jednak takiej możliwości.