Relacje między Polską i Ukrainą uległy pogorszeniu. Poparcie dla pomocy Ukraińcom słabnie w całej Europie, a problem dawno wykroczył poza kwestie strategii i logistyki, przenosząc się do sfery politycznej. Polska a sprawa ukraińska - to również problem poruszony w trwającej kampanii wyborczej w naszym kraju. Jakie jest zdanie Polaków w kontekście niesienia pomocy ukraińskim uchodźcom? Dzięki sondażowi dla RMF FM i "Rzeczpospolitej" odpowiedzieć na to pytanie będzie nieco łatwiej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Czy Polska powinna wydłużyć czas obowiązywania przepisów o pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy? Chodzi o ułatwienia w zakresie: prawa pobytu, pracy, dostępu do służby zdrowia, edukacji i świadczeń socjalnych - o takie kwestie zapytano respondentów. Zdania Polaków są podzielone. Niemal połowa badanych opowiedziała się za wydłużeniem pomocy dla uchodźców ukraińskich. Wyrobionego zdania na ten temat nie ma 11 proc. ankietowanych. Pozostali z większym bądź mniejszym przekonaniem, sądzą, że Polska nie powinna prolongować ułatwień dla tych, którzy schronili się w naszym kraju. Badanie nie wskazuje na to, by preferencje polityczne ankietowanych miały znaczący wpływ na wyniki sondażu. Postulat wydłużenia pomocy przyjmowany jest nieco lepiej wśród zwolenników obozu rządzącego - 62 proc. 53 proc. badanych, którzy deklarują się jako wyborcy partii opozycyjnych opowiada się za dalszym wspomaganiem uchodźców. / RMF FM Rada UE postanowiła przedłużyć - od 4 marca 2024 roku do 4 marca 2025 roku - tymczasową ochronę dla osób, które uciekają przed wojną napastniczą Rosji. Mechanizm tymczasowej ochrony został uruchomiony 4 marca 2022 roku, a więc zaledwie kilka dni po tym, jak rosyjskie siły zbrojne rozpoczęły wielkoskalową inwazję na Ukrainę. Potem został automatycznie przedłużony o rok. Przyjęty system zapewnia natychmiastową i zbiorową, czyli niewymagającą rozpatrywania poszczególnych wniosków, ochronę dla uchodźców, którzy nie są w stanie wrócić do państwa pochodzenia. Ma to zmniejszyć presję na krajowe systemy azylowe i dać przesiedleńcom ujednolicone prawa w całej UE, takie jak prawo pobytu, dostęp do rynku pracy i zakwaterowania, pomoc medyczna, pomoc społeczna i dostęp dzieci do edukacji. Zobacz również: Piotr Müller gościem Rozmowy o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24!

Debata wyborcza w TVP. Kaczyński odpowiada Tuskowi

Szrot: Prędzej zapłacimy za nieprzyjęcie migrantów, niż dostaniemy pieniądze z UE na uchodźców z Ukrainy

Donald Tusk: Będę na debacie wyborczej w TVP