Federalne Biuro Śledcze (FBI) poinformowało, że znaleziono i zidentyfikowano szczątki 23-letniego Briana Laundriego, partnera zamordowanej wcześniej znanej blogerki Gabby Petito. Potwierdziły to badania stomatologiczne. Według FBI znaleziono też osobiste przedmioty Laundriego. Był to m.in. plecak i notatnik.

Przedmioty odkryto na terenie, który do niedawna był pod wodą - wyjaśnił agent FBI Michael McPherson. Szczątki mężczyzny odkryto w środę w bagnistym obszarze Florydy w rezerwacie przyrody Carlton, w środkowej części Florydy.

Pozorna sielanka

Sprawa młodych Amerykanów nabrała w USA dużego rozgłosu. Obydwoje wyruszyli w lipcu z nowojorskiego Long Island w podróż po kraju.

Petito dokumentowała podróż przez Kansas, Kolorado i Utah w mediach społecznościowych. Na publikowanych przez nią filmach i zdjęciach widać zakochaną parę podziwiającą amerykańską przygodę.



W trakcie wyprawy, jak wynika z odnalezionych dowodów, między Petito a Laundriem doszło do nieporozumień. Policja udostępniła m.in. nagranie z kamery, ukazujące sprzeczkę pary na krótko przed zaginięciem kobiety.

Tajemnicze milczenie

NBC News zwraca uwagę, że Laundrie wrócił 1 września do domu swoich rodziców w North Port, na Florydzie. Był jednak bez narzeczonej. Odmówił rozmowy na temat miejsca jej pobytu.

Wkrótce potem zniknął bez śladu. Jak zeznali jego rodzice, wybrał się na wyprawę do pobliskiego rezerwatu dzikiej przyrody Carlton Reserve i nigdy nie wrócił.



Rezerwat Carlton to rozległy bagnisty teren, na którym żyją m. in. aligatory, kojoty, rysie i węże.



Zaginięcie Laundriego rodzina zgłosiła w połowie września. Był "obiektem zainteresowania" policji w związku z zabójstwem Petito. Nigdy nie został jednak o to oskarżony.



22-letnią Petito ostatni raz widziano żywą 26 sierpnia. Jej ciało znaleziono w pobliżu kempingu Spread Creek na obrzeżu Parku Narodowego Grand Teton, w stanie Wyoming. Lekarze stwierdzili, że została uduszona.

Ostatnie zdjęcie kobieta zamieściła na Instagramie 25 sierpnia. Tego samego dnia, w którym po raz ostatni rozmawiała z matką przez telefon.