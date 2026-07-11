Zaatakowali 21 rosyjskich tankowców. A to nie wszystko

RMF24

Ukraińcy zaatakowali w nocy z piątku na sobotę 21 rosyjskich tankowców z floty cieni, objętych sankcjami międzynarodowymi - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikatorze Telegram. Uszkodzono też inne rosyjskie jednostki.

Atak na rosyjskie tankowce

„W nocy z 10 na 11 lipca, w ramach działań mających na celu osłabienie potencjału wojskowo-gospodarczego rosyjskiego agresora, oddziały Sił Obrony Ukrainy spowodowały uszkodzenia jednostek pływających przeciwnika na Morzu Azowskim. W ten sposób uszkodzono 21 tankowców Federacji Rosyjskiej” - napisał Sztab Generalny.

Według Sztabu Generalnego tankowce te są wykorzystywane do transportu ropy naftowej i produktów ropopochodnych z pominięciem międzynarodowych sankcji, zapewniając napływ środków na finansowanie zbrojnej agresji przeciwko Ukrainie.

Zaatakowano również dwa drobnicowce, cztery holowniki oraz pogłębiarkę - jednostki wykorzystywane przez wojska rosyjskie do zapewnienia logistyki, transportu ładunków oraz wsparcia funkcjonowania infrastruktury portowej.

W piątek wojsko ukraińskie skutecznie zaatakowało 18 rosyjskich statków, w tym 13 tankowców floty cieni. W czwartek Sztab Generalny powiadomił, że armia ukraińska uderzyła w nocy w 12 tankowców, a także w holownik i drobnicowiec na Morzu Azowskim.

W środę dowódca Sił Systemów Bezzałogowych (SBS) ukraińskiej armii, major Robert „Madiar” Browdi powiadomił, że drony SBS zaatakowały łącznie 19 tankowców floty cieni, a także drobnicowiec oraz prom w Kerczu na okupowanym przez Rosję Krymie.

Flota cieni

Flota cieni to określenie sieci głównie starych tankowców, używanych przez Rosję do omijania międzynarodowych sankcji na eksport ropy naftowej i produktów ropopochodnych.

Obecnie liczy ona co najmniej 600 jednostek, ale według niektórych szacunków może to być nawet około 1600 statków na całym świecie. Są to głównie tankowce małej i średniej wielkości.