Wystarczy spojrzeć, jak żyją. Sekret stulatek z wioski na włoskiej Sardynii

RMF24

W niewielkiej wiosce Bolotana na włoskiej Sardynii kobiety dożywają 100. urodzin z niespotykaną częstotliwością. Najnowsze badania wskazują, że to miejsce może stać się nową „niebieską strefą” – regionem świata o wyjątkowo wysokim odsetku stulatków. Co stoi za fenomenem długowieczności mieszkanek tej górskiej miejscowości?

Sardynia od lat uchodzi za jedno z tych miejsc na świecie, w których ludzie żyją najdłużej. Wyspa została nawet uznana za jedną z pięciu światowych „niebieskich stref” – regionów, gdzie wyjątkowo wielu mieszkańców przekracza 100 lat życia. Jednak to, co dzieje się w Bolotanie zaskakuje naukowców. Według najnowszych badań aż 13,8 proc. kobiet z tej wioski, które dożyją 70 lat, osiąga również wiek 100 lat. To drugi najlepszy wynik na świecie, zaraz po Hongkongu.

Sardyński fenomen. Wyniki, które zawstydzają Zachód

Bolotana liczy zaledwie 2266 mieszkańców. Badania rozpoczęto w 2024 roku i jeszcze w poprzednim roku żyło w tej wiosce 12 osób, które przekroczyły 100 lat – to aż 12 razy więcej niż wynosi średnia dla całej Sardynii. Dziś spośród nich żyje jeszcze 6 osób, wszystkie to kobiety, a dwie z nich mają po 102 lata.

Przewiduje się, że w kolejnych latach do tego grona dołączą następne mieszkanki. W badaniu przeanalizowano losy osób urodzonych w Bolotanie w latach 1900–1925 i okazało się, że 38 z nich osiągnęło wiek powyżej 100 lat. To aż o 57 proc. więcej niż średnia krajowa Włoch.

Naukowcy znaleźli eliksir młodości? Te białka zatrzymują starzenie Naukowcy zidentyfikowali aż 37 białek we krwi stulatków, które mogą hamować procesy starzenia i zapewniać niezwykłą odporność na choroby. Wyniki przełomowego badania, opublikowane w naukowym pod tytułem "Aging Cell", rzucają nowe światło…

Geny to nie wszystko. Liczy się coś zupełnie innego

Choć naukowcy nie wskazują jednoznacznych przyczyn tego fenomenu, zwracają uwagę na kilka możliwych czynników.

To, co jest nadzwyczajne, to fakt, że długowieczność kobiet w Bolotanie jest trzy razy wyższa niż u większości kobiet z Zachodu – powiedział „The Guardian” Giovanni Mario Pes, główny autor badania przeprowadzonego przez naukowców z Uniwersytetu w Sassari na Sardynii oraz Uniwersytetu Alabamy w Birmingham (USA), opublikowanego w czasopiśmie naukowym Frontiers in Aging.

Dodał przy tym, że kobiety na całym świecie żyją dłużej niż mężczyźni, ale skala tego zjawiska w Bolotanie jest wyjątkowa.

Badacz zwraca uwagę na bardzo silne więzi społeczne wśród mieszkanek wioski. Jako przykład wskazał Giovannę, która w wieku 101 lat mieszka z siostrą.

Żyją razem, gotują razem, rozmawiają ze sobą – wylicza Pes.

Najstarsi Polacy w historii. To rekordziści długowieczności Setne urodziny przestają być w Polsce wydarzeniem tak niezwykłym jak jeszcze kilkanaście lat temu. Najnowsze dane pokazują, że liczba osób, które ukończyły 100 lat, przekroczyła już 10 tysięcy. Wśród Polaków znaleźli się również wyjątkowi…

Burmistrz Bolotany, Francesco Manconi, wskazuje dodatkowo na kilka lokalnych czynników. Jego zdaniem wpływ na długowieczność mają: świeża dieta, nieskażona natura oraz codzienna aktywność fizyczna.

Starsze osoby zawsze dużo chodziły… nawet do 20 km dziennie. I powiedziałbym, że były to głównie kobiety – mówi.

Zjawisko długowieczności nie ogranicza się tylko do Sardynii – we Włoszech liczba stulatków systematycznie rośnie. Na listopad 2025 roku oficjalne statystyki podawały, że w kraju żyje 23 548 osób w wieku 100 lat i więcej, z czego aż 82,6 proc. stanowiły kobiety.