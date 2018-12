Dowódca operacji marynarki wojennej USA na Bliskim Wschodzie, wiceadmirał Scott Stearney został znaleziony martwy w swojej rezydencji w Bahrajnie - poinformowała US Navy. Dodano, że obecnie nie podejrzewa się, by doszło do morderstwa.

Scott Stearney /SGT. WESLEY TIMM / US MARINE CORPS / HANDOUT /PAP/EPA

REKLAMA