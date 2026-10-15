Wypadek przy wjeździe do tunelu pod kanałem La Manche. Ucierpiało kilkanaście osób

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Co najmniej 19 osób zostało rannych w czwartek w zderzeniu minibusu i stojącego składu pociągu przy wjeździe do tunelu pod kanałem La Manche - poinformowały władze francuskie i media.

Telewizja BFMTV podała, że życiu rannych nie zagraża niebezpieczeństwo.

Do wypadku doszło w Coquelles, przy wjeździe do tunelu towarowego łączącego Francję i Wielką Brytanię. Minibus, którym jechali kierowcy ciężarówek, uderzył w pociąg przygotowujący się do odjazdu.

Najpierw telewizja BFMTV podała, że autobus zderzył się z pociągiem towarowym.

Reuters poinformował, że na miejscu wypadku pojawiły się karetki pogotowia, śmigłowiec oraz policja.

Wiadomo także, że w wypadku uczestniczył minibus przewożący kierowców ciężarówek, którzy przygotowywali się do wjazdu na pokład pociągu obsługującego połączenie „Le Shuttle” na terenie kompleksu Eurotunelu.

Według informacji urzędu, minibus uderzył w pociąg, który właśnie miał odjechać. Władze na razie nie wyjaśniły dokładnych okoliczności wypadku i nie ujawniły tożsamości osób rannych.