Wykoleił się pociąg z 600 tonami węgla. „Jak ten przedmiot się tam znalazł?”

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Na południu Argentyny doszło do katastrofy kolejowej. Wykoleił się pociąg przewożący 600 ton węgla. Lokalne władze nie wykluczają żadnej hipotezy.

Pociąg z węglem wykoleił się w Argentynie, zdj. ilustracyjne

Pociąg z węglem wykoleił się w Argentynie, zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Metalowy przedmiot na torze

Według dziennika „La Nacion” pociąg przewożący węgiel z górniczego miasta Rio Turbio do położonego nad Atlantykiem portu Punta Loyola w prowincji Santa Cruz wykoleił się w środę. Z torów wypadła lokomotywa i trzy wagony składu.

Gubernator Santa Cruz Claudio Vidal oświadczył, że na torze znaleziono metalowy przedmiot, który mógł doprowadzić do wypadku.

Dodał, że ten odcinek trasy przeszedł kilka dni wcześniej inspekcję i nie wykryto wówczas żadnych nieprawidłowości.

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To mogło być celowe działanie

Vidal zaznaczył, że „nie można wykluczyć żadnej hipotezy” co do przyczyn wypadku. Podkreślił, że należy ustalić „jak ten przedmiot się tam znalazł, jaką rolę odegrał w wykolejeniu się pociągu i przede wszystkim, czy było jakiegoś rodzaju celowe działanie”.

Właścicielem pociągu i przewożonego ładunku jest państwowa spółka Yacimientos Carbonifero Rio Turbio (YCRT). Według agencji EFE wypadkowi uległa jedyna lokomotywa należąca do spółki. Firma złożyła do władz wniosek o zbadanie sprawy pod kątem możliwego sabotażu – podała EFE.

Władze prowincji podkreśliły, że wypadek miał miejsce w „kluczowym momencie dla firmy, która czyni postępy w odbudowie produkcyjnej i podpisała umowę na sprzedaż 210 tys. ton węgla”. „Jeśli ktokolwiek chce utrudnić odbudowę YCRT, musi wiedzieć, że Santa Cruz będzie broniła swojego węgla, pracowników i produkcji” – oświadczył gubernator.