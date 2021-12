Hiszpanka Mercedes Ylania Cardenas od ponad miesiąca nie może wyjechać z Dubaju. Na wyjazd nie chce się zgodzić jej były szef ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Obowiązujący w kraju system pracowniczy "kafala" - umożliwił mężczyźnie anulowanie wizy swojej pracownicy.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Pochodząca z Malagi 33-letnia Cardenas chciała odejść z pracy i za ostatnie zaoszczędzone pieniądze kupiła bilet powrotny do domu. Na lotnisku została jednak zatrzymana przez policję ZEA. Po 14 godzinach zatrzymania zakomunikowano jej, że nie może wyjechać, ze względu na prawo "kafala". Jest ono współczesną formą niewolnictwa i wyzysku.



Powiedziano mi, że nie mogę wyjechać, gdyż były szef anulował moją wizę pracowniczą - opowiedziała Cardenas przez telefon dziennikowi "El Confidencial".



System "kafala" (w języku arabskim: sponsoring) obowiązuje w większości państw Zatoki Perskiej. Pozwala na traktowanie pracowników, jakby byli własnością swoich pracodawców, na ich złe traktowanie i wykorzystywanie.



Pozwala też pracodawcy anulowanie wizy zagranicznego pracownika, a nawet na zatrzymanie jego paszportu w celu uniemożliwienia zmiany miejsca zatrudnienia. Zagraniczny pracownik potrzebuje zezwolenia na wjechanie czy wyjechanie z kraju, a także na opuszczenie miejsca zatrudnienia.

Praca w fatalnych warunkach

Cardenas przybyła w październiku do ZEA razem ze swoim partnerem, by podjąć pracę na luksusowym jachcie do wynajęcia, ale warunki zatrudnienia okazały się dalekie od oczekiwanych.



System lokalizacji, radio i stery jachtu były zepsute. Nie było wskaźnika paliwa ani głębokościomierza. Statek płynął na ślepo. To było bardzo niebezpieczne - powiedziała Hiszpanka.



Oprócz tego bardzo trudne były warunki bytowe - w kajucie nie było wentylacji, kuchenki ani pralki, wszędzie łaziły karaluchy. Kiedy dodatkowo zerwała się kotwica i pracujący jako kapitan partner kobiety wezwał inspekcję, jacht został unieruchomiony, co nie spodobało się jego właścicielowi.



Po trzech dniach właściciel pojawił się z policjantami i prawnikami, którzy dali Cardenas i jej partnerowi 10 minut na opuszczenie statku. Kiedy udali się na lotnisko, aby powrócić do kraju, okazało się, że mężczyzna może polecieć, ale ona nie. Na wyjazd kobiety nie zgodził się jej były pracodawca.

Kobieta trafiła na ulicę

Jestem osłabiona, nie odżywiam się dobrze, gdyż znajduję się na ulicy, bez środków do życia, daleko od rodziny. Nikogo tutaj nie mam - powiedziała Cardenas, którą na razie przygarnęła rodzina latynoamerykańska. Jej partner robi, co może, aby wyciągnąć ją z Dubaju. Ostatnio opowiedział wszystko prasie.



System "kafala" jest krytykowany przez organizacje broniące praw człowieka i Międzynarodową Organizację Pracy. Szacuje się, że na świecie ok. 3 mln osób pracuje w tym systemie i są to w większości ludzie pochodzący z krajów Azji Południowo-Wschodniej.