Boeingi 737 MAX zapewne nie wrócą do latania przed połową sierpnia. ​Oznaczałoby to, że te samoloty nie będą do dyspozycji przez znaczną część okresu wakacyjnego - napisał dziennik "Wall Street Journal". Maszyny zostały uziemione po katastrofach w Indonezji i w Etiopii, w których łącznie zginęło 346 ludzi.

