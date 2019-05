Koniec z obwieszonymi orderami mundurami. Rosyjskie władze nie chcą, by żołnierze i weterani wyglądali jak choinki. W Rosji używa się określenia "chodzące ikonostasy", co nawiązuje do bogato zdobionego wystroju cerkwi, gdzie nawa oddzielona jest od ołtarza.

