Wnuk radzieckiego szpiega będzie walczył o fotel prezydenta Francji

RMF24

Francuski eurodeputowany Raphaël Glucksmann zapowiedział, że będzie ubiegał się o urząd prezydenta Francji w wyborach w 2027 roku. Polityk lewicy chce rywalizować m.in. z Jean-Lukiem Mélenchonem o pozycję głównego kandydata tego obozu. Glucksmann posiada bardzo intrygujące korzenie.

46-letni Glucksmann kierował w 2024 roku listą centrolewicowego sojuszu w wyborach do Parlamentu Europejskiego we Francji. Ugrupowanie uzyskało około 14 proc. głosów.

Polityk opowiada się za wzmocnieniem europejskiego bezpieczeństwa i dalszym wsparciem dla Kijowa. Postuluje też m.in. wprowadzenie dla francuskiej młodzieży obowiązkowej dziesięciomiesięcznej służby społecznej, na przykład pomocy w domach opieki.

Jeśli zgłaszam kandydaturę, to tylko po to, by Francja odzyskała godność. Czy naprawdę mamy oddać kraj Marine Le Pen i skrajnej prawicy? – powiedział Glucksmann, cytowany przez „The Telegraph”.

Glucksmann krytykuje część probiznesowych rozwiązań promowanych przez prezydenta Emmanuela Macrona, ale w sprawach europejskich i bezpieczeństwa prezentuje stanowisko zbliżone do obecnego szefa państwa.

Intrygująca historia kandydata na prezydenta

Brytyjski „The Telegraph” przypomina, że dziadkiem polityka był Rubin Glucksmann – komunista, który po emigracji do Palestyny w latach 20. XX wieku miał zostać zwerbowany przez Komintern. Według gazety działał jako sowiecki agent we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii, gdzie przedstawiał się jako biznesmen.

Jego syn André Glucksmann został później znanym francuskim filozofem. W młodości związany był z marksizmem i maoizmem, ale w latach 70. stał się krytykiem komunizmu sowieckiego oraz polityki Chin.

Sam Raphaël Glucksmann kształcił się w paryskim Instytucie Nauk Politycznych Sciences Po. Przed rozpoczęciem kariery politycznej pracował jako dziennikarz i twórca filmów dokumentalnych. W latach 2009–2013 był doradcą prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego.

Kampania przed wyborami w 2027 roku

Wybory prezydenckie we Francji mają odbyć się w kwietniu i maju 2027 roku. Emmanuel Macron, po dwóch kolejnych kadencjach, nie będzie mógł ponownie ubiegać się o urząd.

Media zwracają też uwagę na życie prywatne Glucksmanna. Jego partnerką jest Léa Salamé, znana prezenterka głównego wieczornego serwisu informacyjnego publicznej telewizji France 2. Francuskie media podały, że podczas kampanii prezydenckiej ma ona zrezygnować z prowadzenia programu, aby uniknąć zarzutów o konflikt interesów.

Według najnowszych sondaży ultra-prawicowa Marine Le Pen może liczyć na około 36 proc. głosów w pierwszej turze. Były premier Édouard Philippe uzyskiwałby 19 proc., Jean-Luc Mélenchon około 15 proc., a Glucksmann około 10 proc.