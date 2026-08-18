Włoska pułapka na rowerzystów. Zapomnisz o tej tablicy, zapłacisz słono!

RMF24

Planujesz wakacje we Włoszech i chcesz zabrać ze sobą rowery na bagażniku montowanym na haku holowniczym? Uważaj! Włoskie przepisy drogowe mogą Cię zaskoczyć, a ich zlekceważenie może słono kosztować. Mandat w wysokości 87 euro to niejedyna konsekwencja – policja może także zakazać dalszej jazdy, dopóki nie usuniesz problemu.

Jeśli bagażnik z rowerami wystaje poza obrys pojazdu po obu stronach, konieczne są dwie tablice

Jeśli bagażnik z rowerami wystaje poza obrys pojazdu po obu stronach, konieczne są dwie tablice / Shutterstock

Włoski wymóg, którego nie znajdziesz nigdzie indziej

Włochy od lat stosują przepis dotyczący przewożenia ładunków wystających poza obrys tylnej części pojazdu. Dotyczy to także bagażników rowerowych montowanych na haku, nawet jeśli są wyposażone w dodatkowe światła, odblaski i powtórzoną tablicę rejestracyjną. Kluczowy jest tu obowiązek zastosowania specjalnej tablicy ostrzegawczej.

Burmistrz Como potrącony przez „bestię”. Wprowadza drastyczny zakaz Burmistrz włoskiego Como wprowadza zakaz ruchu rowerów w centrum miasta. Alessandro Rapinese niedawno został potrącony przez rower elektryczny.

Jak powinna wyglądać tablica ostrzegawcza?

Włoskie prawo precyzyjnie określa wymagania: tablica musi mieć wymiary co najmniej 50 na 50 centymetrów, być wykonana z blachy lub innego sztywnego materiału i pokryta pięcioma czerwonymi, ukośnymi pasami na białym tle.

Tablicę należy zamocować na najbardziej wystającym punkcie ładunku, tak aby była dobrze widoczna dla kierowców jadących z tyłu.

Jeśli bagażnik z rowerami wystaje poza obrys pojazdu po obu stronach, konieczne są dwie tablice – po jednej na każdym skrajnym punkcie. W praktyce jednak, przy standardowym bagażniku na dwa rowery, zwykle wystarczy jedna tablica.

Mandat i zakaz dalszej jazdy

Brak tablicy ostrzegawczej to nie tylko ryzyko mandatu w wysokości 87 euro. Włoska policja może także nakazać natychmiastowe usunięcie naruszenia, co oznacza konieczność prawidłowego oznakowania ładunku jeszcze przed kontynuowaniem podróży.

Gdzie kupić tablicę ostrzegawczą?

Tablice spełniające włoskie normy można kupić w Polsce – w sklepach motoryzacyjnych i rowerowych kosztują od około 80 złotych. Warto zaopatrzyć się w nie jeszcze przed wyjazdem, bo we Włoszech, szczególnie w turystycznych regionach, ceny bywają dużo wyższe, a w mniejszych miejscowościach dostępność może być ograniczona.

Zmiany w przepisach? Na razie bez rewolucji

Na początku 2025 roku pojawiły się informacje o możliwych zmianach, które miałyby zwolnić z obowiązku oznakowania bagażników montowanych na haku. Jednak do dziś żadne wyłączenia nie weszły w życie i obowiązek stosowania tablic ostrzegawczych pozostaje bez zmian – dotyczy wszystkich pojazdów, zarówno z rejestracją włoską, jak i zagraniczną.

Reasumując: Planując podróż do Włoch z rowerami na bagażniku, nie zapomnij o tablicy ostrzegawczej. To niewielki wydatek, który pozwoli uniknąć nieprzyjemności i kosztownych mandatów na włoskich drogach. Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami to podstawa udanych wakacji!