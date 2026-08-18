Burmistrz Como potrącony przez „bestię”. Wprowadza drastyczny zakaz

RMF24

Jak zauważają włoskie media, mimo krytyki burmistrz Como nie zmienia zdania.

Zarzucano mi, że podjąłem tę decyzję, ponieważ zostałem potrącony przez rower elektryczny: oczywiście, że tak. Ludzie zachowują się na podstawie własnych doświadczeń, a ja przekonałem się na własnej skórze, co to znaczy zostać potrąconym przez tę bestię - powiedział agencji Ansa.

O Polce głośno we Włoszech. Bohaterska akcja nad jeziorem Como Polska turystka Alicja Klag uratowała dwóch mężczyzn tonących w jeziorze Como. Kobieta, na co dzień instruktorka pływania, nie czekała na przyjazd służb ratunkowych i sama ruszyła na pomoc. O jej postawie piszą włoskie media.

Alessandro Rapinese dodał, że wcześniej władze miasta postanowiły uregulować kwestię wjazdu kurierów do strefy ograniczonego ruchu.

W połowie lipca, właśnie wtedy, gdy zarząd miejski omawiał uchwałę w tej sprawie, wyszedłem z ratusza i zostałem potrącony przez rower elektryczny. Wtedy zrozumiałem, że ze względu na bezpieczeństwo pieszych powinniśmy uregulować również wjazd rowerów elektrycznych. Ale włoski kodeks drogowy nie wprowadza rozróżnienia między rowerami zwykłymi i elektrycznymi - zaznaczył.

Burmistrz oświadczył: „Jesteśmy przekonani, że jest to właściwa decyzja, podobnie jak w 2022 roku, kiedy wyprzedzając inne europejskie miasta zakazaliśmy wynajmu hulajnóg elektrycznych. Uważam za szaleństwo to, że właścicieli hulajnóg zobowiązano do ubezpieczenia swoich pojazdów i wyposażenia ich w tablice rejestracyjne, a nie wprowadzono takich wymogów w przypadku rowerów elektrycznych, które mogą być nawet bardziej niebezpieczne”.

Nowe przepisy w sprawie zakazu ruchu rowerów w centrum wejdą w życie we wrześniu. Miejscowe stowarzyszenie rowerzystów zapowiedziało protestacyjny przejazd przez miasto.