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Burmistrz Como potrącony przez „bestię”. Wprowadza drastyczny zakaz

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 18 sierpnia (06:32)

Burmistrz włoskiego Como wprowadza zakaz ruchu rowerów w centrum miasta. Alessandro Rapinese niedawno został potrącony przez rower elektryczny.

Burmistrz Como potrącony przez „bestię”. Wprowadza drastyczny zakaz
Rower nad jeziorem Como, zdj. ilustracyjne /Shutterstock
  • Burmistrz Como Alessandro Rapinese został potrącony przez rower elektryczny.
  • Włodarz miasta stanowczo zareagował na ten fakt.
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Jak zauważają włoskie media, mimo krytyki burmistrz Como nie zmienia zdania.

Zarzucano mi, że podjąłem tę decyzję, ponieważ zostałem potrącony przez rower elektryczny: oczywiście, że tak. Ludzie zachowują się na podstawie własnych doświadczeń, a ja przekonałem się na własnej skórze, co to znaczy zostać potrąconym przez tę bestię - powiedział agencji Ansa.

Alessandro Rapinese dodał, że wcześniej władze miasta postanowiły uregulować kwestię wjazdu kurierów do strefy ograniczonego ruchu.

W połowie lipca, właśnie wtedy, gdy zarząd miejski omawiał uchwałę w tej sprawie, wyszedłem z ratusza i zostałem potrącony przez rower elektryczny. Wtedy zrozumiałem, że ze względu na bezpieczeństwo pieszych powinniśmy uregulować również wjazd rowerów elektrycznych. Ale włoski kodeks drogowy nie wprowadza rozróżnienia między rowerami zwykłymi i elektrycznymi - zaznaczył.

Burmistrz oświadczył: „Jesteśmy przekonani, że jest to właściwa decyzja, podobnie jak w 2022 roku, kiedy wyprzedzając inne europejskie miasta zakazaliśmy wynajmu hulajnóg elektrycznych. Uważam za szaleństwo to, że właścicieli hulajnóg zobowiązano do ubezpieczenia swoich pojazdów i wyposażenia ich w tablice rejestracyjne, a nie wprowadzono takich wymogów w przypadku rowerów elektrycznych, które mogą być nawet bardziej niebezpieczne”.

Nowe przepisy w sprawie zakazu ruchu rowerów w centrum wejdą w życie we wrześniu. Miejscowe stowarzyszenie rowerzystów zapowiedziało protestacyjny przejazd przez miasto.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: como
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