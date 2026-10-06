Włosi masowo rejestrują auta w Polsce. „Polacy płacą za proceder”

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Ponad 60 tysięcy samochodów i motocykli jeździ po włoskich drogach na polskich tablicach rejestracyjnych – wynika z najnowszych danych Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK). Większość z nich znajduje się w Neapolu i okolicach, gdzie ubezpieczenie OC należy do najdroższych w całych Włoszech. Kierowcy z południa Italii znaleźli w ten sposób sposób na drastyczne obniżenie kosztów – nawet o 70 procent.

Ponad 60 tysięcy samochodów i motocykli jeździ po włoskich drogach na polskich tablicach rejestracyjnych

Ponad 60 tysięcy samochodów i motocykli jeździ po włoskich drogach na polskich tablicach rejestracyjnych / Shutterstock

O masowym oszustwie donosił już w ubiegłym roku portal Money.pl - Polska Izba Ubezpieczeń podkreślała już wówczas, że za proceder płacą polscy kierowcy, których składki rosną. O sprawie pisze teraz „Financial Times”.

Jak działa proceder?

Włoscy właściciele pojazdów przekazują formalną własność swoich aut firmom zarejestrowanym w Polsce. Następnie rejestrują samochody i motocykle nad Wisłą, korzystając z niższych podatków i składek ubezpieczeniowych.

To nie wszystko – rejestracja w Polsce pozwalała również unikać mandatów za parkowanie i wykroczenia drogowe. Kary trafiały do polskich spółek, które często nie prowadziły rzeczywistej działalności, przez co ich egzekwowanie było niemal niemożliwe.

Rosnące straty i coraz większe odszkodowania

Skala problemu rośnie w zastraszającym tempie. Tylko w ciągu ośmiu miesięcy tego roku wartość wypłat odszkodowań we Włoszech za pojazdy na polskich tablicach sięgnęła 35 milionów złotych. Dla porównania, w całym 2025 roku było to 18 milionów złotych, a rok wcześniej – niespełna 7 milionów.

Wiceprezes PBUK, Piotr Zadrożny, podkreślił w rozmowie z „Financial Times”, że proceder ma silny związek z przestępczością zorganizowaną. Co ciekawe, większość tych pojazdów nigdy nie pojawiła się na polskich drogach.

Służby po obu stronach granicy ruszają do akcji

W odpowiedzi na skalę zjawiska zarówno polskie, jak i włoskie służby rozpoczęły szeroko zakrojone kontrole. W marcu warszawska policja zatrzymała siedem osób podejrzanych o fałszowanie dokumentów rejestracyjnych dla ponad 1,5 tysiąca pojazdów. Wszystkie auta miały stałą siedzibę we Włoszech i nigdy nie były w Polsce.

Policja w Neapolu również nasila kontrole samochodów z zagranicznymi tablicami, a rząd w Rzymie planuje wprowadzić nowe wymogi dotyczące ubezpieczenia komunikacyjnego dla wszystkich pojazdów – także tych zarejestrowanych za granicą.