Włosi zachwyceni polskimi turystami. W tym kurorcie jesteśmy gośćmi premium

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Rimini znów rządzi na turystycznej mapie Włoch, a kluczową rolę w tym renesansie odgrywają Polacy. Legendarny kurort nad Adriatykiem przeżywa prawdziwe oblężenie turystów znad Wisły, którzy w niczym nie przypominają już dawnych urlopowiczów. Miejscowi przedsiębiorcy są zachwyceni - Polacy zostawiają w hotelach i restauracjach coraz więcej pieniędzy, zyskując opinię kulturalnych gości z klasą. Co sprawiło, że kultowe miasto znów stało się hitem?

Rzymskie ślady i antyczne tajemnice

Rimini to nie tylko popularny kurort, ale również jedno z najstarszych miast północnych Włoch. Jego początki sięgają III wieku przed naszą erą, kiedy to jako rzymska kolonia Ariminum pełniło strategiczną rolę na mapie antycznego imperium. Do dziś zachowały się tu liczne pamiątki z tamtej epoki: imponujący Łuk Augusta z 27 roku p.n.e., będący najstarszym zachowanym łukiem triumfalnym w północnych Włoszech, czy Most Tyberiusza z I wieku, uznawany za jeden z najlepiej zachowanych rzymskich mostów na świecie. Wśród innych atrakcji historycznych warto wymienić również pozostałości amfiteatru z czasów cesarza Hadriana.

Słońce, owoce morza i plaże, które nie śpią

Tegoroczne lato w Rimini upływa pod znakiem wyjątkowych upałów, co wpłynęło na sposób spędzania czasu przez turystów. Plaże tętnią życiem nie tylko w ciągu dnia, ale także wieczorami, kiedy tłumy gości gromadzą się w restauracjach, by spróbować lokalnych przysmaków podczas kolacji. Plażowe bary i lokale stają się miejscem zabaw, tanecznych wieczorów oraz koncertów. Na licznych boiskach organizowane są mecze siatkówki, a szeroka oferta rozrywek przyciąga zarówno młodszych, jak i starszych urlopowiczów.

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Polski hit rezerwacyjny. Włosi są zachwyceni

Wśród zagranicznych turystów przyjeżdżających do Rimini od lat rośnie liczba Polaków. Jak podają przedstawiciele lokalnej branży turystycznej, język polski można usłyszeć na plażach, nadmorskiej promenadzie, w restauracjach i historycznym centrum miasta. W sezonie letnim na lotnisku imienia Federico Felliniego ląduje co tydzień aż 15 samolotów z Warszawy, Wrocławia, Katowic i Krakowa, a średnie obłożenie miejsc w samolotach z Polski wynosi aż 90 procent.

Polacy wybierający Rimini coraz częściej stawiają na „wakacje wysokiej jakości” – częściej rezerwują hotele i restauracje wyższej kategorii i uchodzą za koneserów włoskiej kuchni oraz regionalnych specjałów.

Miejscowi podkreślają, że polscy turyści cieszą się bardzo dobrą opinią. To turyści zdyscyplinowani i dobrze wychowani, a niektórzy wracają co roku – przyznał Mauro Vanni, reprezentant branży właścicieli i najemców plaż. O Polakach mówi się tam bardzo dobrze - dodał.

Najpiękniejsza plaża we Włoszech. Wygląda jak Karaiby, ale leży w Europie Ma wodę czystszą niż w basenie i bielutki piasek, a turyści nazywają ją "rajem na ziemi". Spiaggia dei Conigli została oficjalnie uznana za najpiękniejszą plażę we Włoszech według prestiżowego rankingu TripAdvisor 2025. Ta perełka bije…

Stały wzrost liczby polskich turystów sprawia, że coraz częściej wyrażana jest nadzieja, iż wybrzeże Adriatyku stanie się jeszcze bardziej „morzem Polaków”. Charakterystyczne jest także to, że polscy urlopowicze nie ograniczają się wyłącznie do wypoczynku na plaży - chętnie zwiedzają okoliczne atrakcje. Wśród najpopularniejszych kierunków króluje pobliska republika San Marino, zabytkowa Rawenna, Pesaro, Urbino, Bolonia, a nawet oddalona Florencja.

Nie tylko rozrywka. Nadchodzi historyczna wizyta

W drugiej połowie sierpnia Rimini będzie świadkiem wyjątkowego wydarzenia. 22 sierpnia miasto odwiedzi papież Leon XIV, który będzie gościem dorocznego międzynarodowego spotkania kulturalno-społecznego. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Miłość, co wprawia w ruch słońce i gwiazdy”, zaczerpniętym z „Boskiej Komedii” Dantego. To niecodzienna okazja, by podczas letniego wypoczynku stać się uczestnikiem ważnego wydarzenia o charakterze duchowym i kulturalnym.