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Tragedia we Włoszech. Polak utonął w hotelowym basenie

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 6 lipca (08:24)

Włoscy karabinierzy prowadzą śledztwo w sprawie śmierci 26-letniego Polaka w hotelu w San Giovanni Rotondo, w prowincji Foggia. Mężczyzna utonął w hotelowym basenie.

Tragedia we Włoszech. Polak utonął w hotelowym basenie
Zdj. ilustracyjne /Shutterstock
  • 26-letni polski turysta utonął w hotelowym basenie w San Giovanni Rotondo, w prowincji Foggia, we Włoszech.
  • Karabinierzy badają okoliczności tragedii, w tym nagrania z monitoringu, które pokazują, że basen był zamknięty, a mężczyzna wszedł na teren bez zezwolenia.
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Jak informuje „Corriere della Sera”, 26-letni polski turysta utonął w basenie hotelu w San Giovanni Rotondo, w prowincji Foggia. Tragedia wydarzyła się późnym wieczorem w sobotę 4 lipca w Grand Hotel degli Angeli. 

26-latek przebywał w hotelu razem z matką. W pewnym momencie się oddalił - relacjonuje „Corriere della Sera”. Kiedy nie wrócił, kobieta zaczęła go szukać. Chwilę później Polak został znaleziony nieprzytomny w hotelowym basenie. Natychmiast wezwano pomoc. 

Na miejscu pojawili się ratownicy medyczni. Mimo reanimacji mężczyzny nie udało się uratować.  

Obecnie karabinierzy koncentrują się na odtworzeniu ostatnich chwil przed tragedią. Na nagraniach z monitoringu widać, jak mężczyzna podnosi stojący przy basenie parasol z kamienną podstawą, a następnie wrzuca go do wody. 

Według pierwszych ustaleń, w momencie tragedii basen był zamknięty. Mężczyzna miał wejść na teren bez zezwolenia. Okoliczności zdarzenia są jednak nadal badane przez śledczych.

Tagi: Włochy Basen

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