Brytyjska prasa świętuje. Książę Harry przegrał w sądzie

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Książę Harry, Elton John oraz pięć innych znanych osób przegrali głośny proces przeciwko wydawcy „Daily Mail”. Sąd w Londynie nie znalazł dowodów na nielegalne pozyskiwanie informacji przez dziennikarzy. Koszty sądowe mogą sięgnąć nawet 50 milionów funtów.

Zapadł wyrok w jednym z najgłośniejszych procesów ostatnich lat. Książę Harry, piosenkarz Elton John, aktorki Liz Hurley i Sadie Frost oraz były poseł Simon Hughes oskarżali Associated Newspapers, wydawcę „Daily Mail”, o nielegalne zdobywanie informacji, w tym zakładanie podsłuchów i włamywanie się do skrzynek głosowych.

Sąd w Londynie odrzucił jednak wszystkie roszczenia.

„Powodowie nie zdołali udowodnić zarzutów dotyczących nielegalnego zdobywania informacji” – napisano w podsumowaniu wyroku. Sędzia podkreślił, że świadkowie powołani przez wydawcę przedstawili wiarygodne wyjaśnienia dotyczące źródeł spornych artykułów. „Sąd zaakceptował ich zeznania, w tym zaprzeczenia, by doszło do nielegalnego zdobywania informacji” – napisano w dokumencie.

Brak dowodów na łamanie prawa

Według powodów, dziennikarze „Daily Mail” i „Mail on Sunday” mieli stosować szeroki wachlarz nielegalnych metod, takich jak podsłuchiwanie rozmów telefonicznych czy przeglądanie danych wrażliwych. Jednak sąd uznał, że nie ma dowodów na to, by którykolwiek z 55 artykułów zaprezentowanych przez prawników grupy powstał w wyniku złamania prawa.

Książę Harry nie był obecny podczas ogłaszania wyroku – w tym czasie brał udział w spotkaniu w think tanku Chatham House.

Rzecznik Associated Newspapers nie krył satysfakcji z decyzji sądu. Na poparcie niektórych najbardziej oburzających zarzutów, wysuniętych przy ogromnym rozgłosie medialnym (…) nigdy nie przedstawiono żadnych dowodów – podkreślił, odnosząc się do oskarżeń o zakładanie podsłuchów i podsłuchiwanie rozmów telefonicznych.

Ogromne koszty procesu

Brytyjskie media informują, że koszty procesu mogą wynieść nawet 50 milionów funtów. Decyzja o tym, kto zostanie nimi obciążony, ma zapaść 29 lipca.

Książę Harry od lat krytykuje brytyjskie media za naruszanie prywatności jego rodziny. W 2023 roku uzyskał odszkodowanie od grupy Mirror Newspapers, a w 2025 roku News Group Newspapers przeprosiła go za włamywanie się do poczty głosowej i nielegalne działania prywatnych detektywów. Tym razem jednak sąd nie przyznał mu racji.