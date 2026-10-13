Węgry łagodzą przepisy dotyczące osób LGBT

Za uchyleniem przepisów opowiedziało się 139 parlamentarzystów, a 51 było przeciw. Zmiany dotyczą przede wszystkim zakazu udostępniania osobom niepełnoletnim treści poruszających temat homoseksualności i tożsamości płciowej.
Jak zauważyła agencja AFP, decyzja parlamentu może być pierwszym wyraźnym sygnałem zmiany podejścia węgierskich władz do praw osób LGBT. Tamas Dombos z organizacji Hatter Society, działającej na rzecz praw mniejszości seksualnych, ocenił, że zniesienie ograniczeń w dostępie do materiałów dotyczących osób LGBT jest ważnym i pozytywnym krokiem.
Premier Peter Magyar przedstawił zmiany nie jako przywrócenie praw osób LGBT, lecz jako wzmocnienie ochrony dzieci, „niezależnie od orientacji seksualnej”.
Szczegóły zmian
Zgodnie z przyjętymi regulacjami szczególna ochrona ma obejmować nieletnich przed treściami promującymi przemoc seksualną, manipulację i wykorzystywanie. Przepisy przewidują również ograniczanie dostępu dzieci w przestrzeni publicznej do przekazów wizualnych i audiowizualnych, które mogłyby negatywnie wpływać na ich rozwój fizyczny, intelektualny, emocjonalny lub moralny.
Za rządów Viktora Orbana ograniczenia dotyczące osób LGBT były wprowadzane stopniowo. W 2020 roku władze zablokowały możliwość prawnego uznania płci osób transpłciowych. Rok później przyjęto przepisy zakazujące prezentowania osobom poniżej 18. roku życia treści dotyczących homoseksualności oraz tożsamości płciowej niezgodnej z płcią przypisaną przy urodzeniu. W 2025 roku wprowadzono również regulacje zakazujące Parad Równości.
Zdaniem cytowanego przez AFP Tamasa Dombosa na Węgrzech „wciąż wiele pozostaje do zrobienia” w kwestii LGBT. Nie podoba mu się m.in. brak możliwości prawnego uznania płci osób transpłciowych (nawet po tranzycji) czy niemożność adopcji dzieci przez pary jednopłciowe.