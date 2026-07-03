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Wysocy rangą przedstawiciele administracji USA ostrzegli władze Iranu przed możliwym zamachem ze strony Izraela na czołowych irańskich negocjatorów - informuje „Washington Post”. Amerykanie obawiali się, że działania Izraela mogą storpedować rozmowy dyplomatyczne.

Według „Washington Post”, powołującego się na obecnych i byłych urzędników USA, obawy dotyczące izraelskich zamiarów wobec irańskich negocjatorów – Mohammada Ghalibafa i Abbasa Aragcziego – były na tyle poważne, że Waszyngton poprosił mediatorów o przekazanie ostrzeżenia Teheranowi.

Nie podano, kiedy dokładnie doszło do przekazania tej informacji, jednak według cytowanego dyplomaty, już w marcu amerykańscy urzędnicy apelowali do Izraela o zaprzestanie ataków na czołowych przedstawicieli irańskiego reżimu.

Jeśli zabijesz tych ludzi, zabijesz pragmatyków – powiedział jeden z rozmówców „Washington Post”.

Eliminacja negocjatorów nie tylko uniemożliwiłaby prowadzenie rozmów, ale prawdopodobnie doprowadziłaby do nieuchronnej eskalacji konfliktu.

Zmiana podejścia USA wobec Iranu

Jak podaje dziennik, początkowo zarówno USA, jak i Izrael popierały zmianę reżimu w Iranie. Przełomem miało być jednak zabójstwo szefa Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Alego Laridżaniego.

Punktem zwrotnym nie było zabójstwo najwyższego przywódcy (Alego Chameneiego), lecz zabójstwo Laridżaniego – powiedział zachodni urzędnik. Po tym wydarzeniu Stany Zjednoczone zaczęły szukać w irańskim aparacie władzy osób, z którymi możliwy byłby dialog.

Przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Ghalibaf, kierujący delegacją negocjującą porozumienie pokojowe z USA, miał być jednym z celów izraelskiego ataku podczas ubiegłorocznej wojny 12-dniowej.

Według „Washington Post”, Ghalibaf przeżył uderzenie w bunkrze, w którym przebywał wraz z innymi urzędnikami. Drugi negocjator, Abbas Aragczi, pełni funkcję ministra spraw zagranicznych.