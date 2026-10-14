W Rosji żart, podobnie jak niedźwiedzie, wymknął się spod kontroli

Kobieta z miejscowości Magdagaczi w obwodzie amurskim we wrześniu skorzystała z ChatGPT, by stworzyć obraz przedstawiający dużego niedźwiedzia brunatnego, spacerującego ulicą. Następnie przesłała go znajomej.
Zdjęcie szybko zaczęło krążyć w komunikatorach. Zaniepokojeni mieszkańcy zawiadamiali policję o rzekomej obecności groźnego zwierzęcia.
„Żart szybko wymknął się spod kontroli” – podała służba prasowa sądów obwodu amurskiego. Według komunikatu szef lokalnych władz wysłał na miejsce strażników zajmujących się dziką przyrodą.
Autorka fałszywego obrazu sama skontaktowała się z policją i przyznała, że zdjęcie zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
Sąd wymierzył jej grzywnę w wysokości 15 tys. rubli, czyli około 178 dolarów.
Rosjanie lubią żarty o niedźwiedziach
To nie pierwszy podobny przypadek w ostatnim czasie. W połowie września mieszkanka Zabajkala, regionu we wschodniej Rosji, została ukarana grzywną 30 tys. rubli za opublikowanie fałszywego zdjęcia niedźwiedzia w jednej z miejscowości – informowała rosyjska agencja informacji prawnej RAPSI.
Fałszywe alarmy budzą szczególne emocje, ponieważ Rosja odnotowuje w tym roku serię ataków niedźwiedzi na ludzi. Według agencji RIA Nowosti od wiosny, kiedy wygłodniałe zwierzęta wychodzą z hibernacji, zginęło co najmniej 26 osób.
Eksperci wskazują, że ryzyko spotkań z niedźwiedziami zwiększają rosnąca populacja tych zwierząt oraz niedobory jagód i orzeszków piniowych, będących elementem ich pożywienia.
Rosyjski rząd zapowiedział w ubiegłym miesiącu pilne działania mające ograniczyć populację niedźwiedzi brunatnych. Według władz w ciągu trzech dekad ich liczba wzrosła ponad dwukrotnie i osiągnęła około 308 tys. sztuk. Wśród przyczyn wskazano krótsze i łagodniejsze zimy.
Z zestawienia państwowej agencji TASS, opublikowanego 10 października, wynika, że od początku roku zabito ponad 3440 niedźwiedzi uznanych za zagrożenie dla ludzi.