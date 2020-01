Komisja Europejska nie będzie tolerować ataków na Polskę i jest w pełni solidarna z Polakami - zadeklaruje w środę podczas debaty w Parlamencie Europejskim na temat rosyjskich manipulacji historycznych wiceszefowa KE Vera Jourova. ​Eurodeputowani będą debatować o przeinaczaniu historii europejskiej i pamięci o II wojnie światowej w związku ze słowami, jakie padły w ostatnim czasie z ust prezydenta Rosji Władimira Putina.

Vera Jourova / JULIEN WARNAND / PAP/EPA

Komisja Europejska w pełni odrzuca wszelkie fałszywe twierdzenia, które próbują zniekształcać historię II wojny światowej lub przedstawiać ofiary, takie jak Polska, jako sprawców - ma powiedzieć Jourova według tekstu jej przemówienia udostępnionego PAP.

Wiceprzewodnicząca KE ds. wartości ma przypomnieć, że "UE powstała z popiołów II wojny światowej i Holokaustu" w czasie gdy świat dzieliła zimna wojna. Te wspomnienia są podstawą projektu europejskiego i naszą odpowiedzialnością za przyszłość. Te fakty historyczne nie podlegają dyskusji - ma zaznaczyć Jourova.

Wiceszefowa KE ma przypomnieć, że to pakt Ribbentrop-Mołotow utorował drogę do rozpętania II wojny światowej. Sojusz niemiecko-sowiecki umożliwił atak na Polskę przez nazistowskie Niemcy 1 września 1939 roku, a następnie wojska sowieckie 17 września. Wydarzenia te zapoczątkowały drugą wojnę światową - to fakty - podkreśli Czeszka.

Zwróci też uwagę, że zniekształcenie faktów historycznych to zagrożenie dla demokratycznych społeczeństw i należy się im przeciwstawiać jak tylko jest to możliwe.

W grudniu prezydent Putin, krytykując wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego dotyczącą rozpętania II wojny światowej, ocenił, że jej przyczyną nie był pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 roku. Podkreślił też wykorzystanie przez Polskę układu z Monachium do realizacji roszczeń terytorialnych dotyczących Zaolzia. Przekonywał też, że we wrześniu 1939 roku Armia Czerwona w Brześciu nie walczyła z Polakami i w tym kontekście "niczego Polsce Związek Radziecki w istocie nie odbierał".