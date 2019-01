Policja z miejscowości Torrance w Kalifornii podała informację o strzelaninie, do której doszło w kręgielni.Trzy osoby zginęły, a cztery zostały ranne w strzelaninie. Na miejscu znajdują się jednostki policji. Służby bezpieczeństwa apelują, by nie zbliżać się do budynku.

