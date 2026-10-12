"Uporządkowaliśmy nasze stosunki". Szef MSZ Ukrainy mówi o Polsce

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W relacjach Polski i Ukrainy nastąpiła normalizacja - ocenił szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha. Zapewnił, że Kijów nie będzie blokował ekshumacji polskich ofiar w Ukrainie, a jednocześnie podkreślił znaczenie polskiej pomocy wojskowej dla obrony jego kraju.

Jesteśmy zainteresowani rozwojem dobrosąsiedzkich stosunków, przynoszących obopólne korzyści. Leży to w interesie naszych narodów i państw. Jest to również wspólna konieczność związana z bezpieczeństwem - zarówno dla nas, jak i dla Polski - oświadczył Andrij Sybiha w wywiadzie dla portalu RBK-Ukraina.

Minister spraw zagranicznych ocenił, że w relacjach Polski i Ukrainy nastąpiła normalizacja. Uważam, że uporządkowaliśmy obecnie nasze stosunki pod względem dyplomatycznym. Rozwijają się one na wielu poziomach. Sądzę, że właśnie w tym obszarze nastąpiła normalizacja - zaznaczył.

Szef ukraińskiej dyplomacji odniósł się także do sprawy ekshumacji polskich ofiar ukraińskich nacjonalistów na obszarach obecnej Ukrainy, zapewniając, że będą one kontynuowane. Z naszej strony nie będzie żadnych przeszkód w ekshumacjach. Ten proces powinien funkcjonować. Uważamy, że powinien być omawiany przede wszystkim z historykami i nie powinien być upolityczniany - oświadczył minister.

„Polacy udzielili nam pomocy”

Andrij Sybiha podkreślił, że Ukraina jest otwarta na rozmowy z partnerami i wyraził wdzięczność za obecność premiera Donalda Tuska na szczycie Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej, który odbył się 18 września w obwodzie iwanofrankiwskim na zachodzie Ukrainy. Jesteśmy otwarci na rozmowy z naszymi partnerami. Jesteśmy wdzięczni, że premier Tusk przyjechał na szczyt Inicjatywy Karpackiej z dużym pakietem pomocy obronnej - powiedział.

Szef MSZ Ukrainy oświadczył, że Polska była krajem, który odpowiedział na prośbę Ukrainy, dostarczając jej amunicję do zestrzeliwania dronów z napędem odrzutowym. Praktycznie nie mieliśmy takiej amunicji, a Polacy udzielili nam pomocy. Dlatego dziękuję również ministrowi (spraw zagranicznych Radosławowi) Sikorskiemu. Prezydent rozmawiał z premierem Tuskiem, bardzo to cenimy. Przygotowywane są kolejne pakiety pomocy wojskowej, niezwykle ważne dla obrony Ukrainy - podkreślił.

Zaznaczył, że partnerstwo strategiczne Ukrainy z Polską odbywa się „w działaniu, które przynosi wzajemne korzyści”. Polska została członkiem koalicji antybalistycznej, dlatego to droga w obie strony. To właśnie przywództwo premiera Tuska pozwoliło osiągnąć ten rezultat, który w perspektywie strategicznej będzie miał bezpośredni i bardzo znaczący wpływ na wzmocnienie bezpieczeństwa Polski - powiedział szef ukraińskiej dyplomacji w rozmowie z portalem RBK-Ukraina.