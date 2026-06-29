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Czy Unia Europejska powinna wprowadzić wspólne standardy ochrony pracowników przed ekstremalnymi upałami? Po raz pierwszy temat ten trafił na stół ministrów pracy państw UE zebranych w Luksemburgu. Debata odbyła się w czasie, gdy Europa zmaga się z kolejną falą ekstremalnych upałów. Wysokie temperatury dają się we znaki także w Polsce, gdzie w wielu regionach obowiązują ostrzeżenia przed upałem. Komisja Europejska nie ukrywa, że rozważa nowe rozwiązania, jednak Polska studzi te oczekiwania.

Jak dowiedziała się dziennikarka RMF FM, niemal każdy z ministrów opowiadał o upałach w swoim kraju. Chwilami dyskusja przypominała wręcz konkurs na to, gdzie jest najgoręcej. Nawet minister z Irlandii, gdzie dziś temperatura wynosi około 19 stopni Celsjusza, mówił o skutkach fal gorąca.

Pracownicy a upały. Stanowisko Warszawy

Warszawa uważa, że odpowiedzialność za ochronę pracowników przed skutkami upałów powinna pozostać przede wszystkim po stronie państw członkowskich - ustaliła dziennikarka RMF FM.

Na pewno kwestie ochrony pracowników przed upałami powinny być uregulowane na poziomie krajowym. Na poziomie unijnym potrzebna jest natomiast przede wszystkim debata, wymiana dobrych praktyk i podobne miękkie instrumenty – powiedział RMF FM wiceminister pracy Sebastian Gajewski.

Wiceminister przyznał jednocześnie, że Komisja Europejska tradycyjnie opowiada się za bardziej ambitnymi rozwiązaniami. Komisja zawsze chce iść dalej. Kiedy mówi o możliwej legislacji, przynajmniej uruchamia się poważniejsza debata – ocenił.

Jak relacjonował Gajewski, unijna komisarz ds. praw socjalnych i jakości miejsc pracy Roxana Mînzatu nie przedstawiła jeszcze konkretnych propozycji. Była bardziej nastawiona na słuchanie, żeby poznać wrażliwości państw członkowskich, bo sytuacja w różnych krajach jest różna – podkreślił.

„Szybciej się gotują”

Gajewski przekonywał, że trudno byłoby stworzyć jednakowe przepisy dla całej Unii. Finowie inaczej odczuwają upały niż Grecy czy Maltańczycy. Szybciej się „gotują” – mówił obrazowo.

Wiceminister nie wyklucza jednak, że wraz z postępującymi zmianami klimatu wspólne przepisy unijne kiedyś powstaną. W dłuższym horyzoncie czasowym to zagadnienie pojawi się w ramowej legislacji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy. Pytanie tylko, czy stanie się to w ciągu pięciu lat czy piętnastu – powiedział.

Jednym z rozważanych kierunków jest uwzględnienie tej kwestii w przygotowywanej ustawie o jakości miejsc pracy (Quality Jobs Act), który unijna komisarz zapowiedziała na grudzień.

Cypryjska prezydencja podkreśla, że ekstremalne temperatury stają się coraz większym zagrożeniem dla zdrowia pracowników, zwłaszcza zatrudnionych w budownictwie, rolnictwie, transporcie i przemyśle. Wśród możliwych rozwiązań wymienia się m.in. obowiązkowy dostęp do wody pitnej, przerw oraz chłodnych miejsc do odpoczynku.

Na razie o nowych unijnych przepisach nie ma jednak mowy. Dzisiejsza dyskusja pokazała, że państwa członkowskie są dalekie od zgody, a temat będzie wracał wraz z kolejnymi falami upałów.