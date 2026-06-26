RMF24

To był jeden z największych ataków bezzałogowców na rosyjskie regiony i Krym od 2022 roku. Ostatniej nocy przechwycono 660 ukraińskich dronów nad 12 regionami, w tym m.in. nad okupowanym Krymem i Morzem Czarnym - poinformowało rosyjskie ministerstwo obrony.

Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał, że 47 ukraińskich dronów zostało zestrzelonych, gdy leciały w kierunku rosyjskiej stolicy. Według Sobianina nie odnotowano żadnych szkód ani ofiar.

Pożar zakładów i elektrowni

Gubernator obwodu tulskiego Dmitrij Miljajew przekazał, że w wyniku ataku uszkodzony został prywatny dom, a jedna osoba doznała obrażeń. Poinformował również o uszkodzeniu linii energetycznej i zakładu przemysłowego w Nowomoskowsku.

Rosyjski niezależny portal internetowy Astra powiadomił, że w tym mieście doszło do pożaru zakładów chemicznych i elektrowni wodnej. Agencji Associated Press nie udało się jednak zweryfikować tych doniesień.

Zełenski ogłosił wielką operację

Atak nastąpił kilka godzin po tym, gdy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył na platformie X, że zatwierdził „40-dniową operację wywierania wpływu (...) przeciwko państwu-agresorowi, mającą na celu zmuszenie go do zakończenia wojny”. W ocenie większości komentatorów prawdopodobnie oznacza to eskalację ukraińskich ataków.

W ostatnich miesiącach Ukraina zintensyfikowała swoją kampanię powietrzną przeciwko rosyjskim instalacjom wojskowym i obiektom energetycznym. Zdaniem analityków jej sukces doprowadził m.in. do niedoborów paliwa i zakłóceń linii zaopatrzeniowych armii, co zahamowało działania wojenne Moskwy.