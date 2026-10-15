Ukraińcy chwalą się zniszczeniem sześciu Su-34M. Neptuny w akcji

RMF24

Aż sześć rosyjskich bombowców Su-34M zostało zniszczonych podczas ataku rakietowego na lotnisko wojskowe w pobliżu Borisoglebska - twierdzi ukraińska marynarka wojenna. Uderzenie przeprowadzono przy pomocy pocisków manewrujących Neptun.

W nocy ze środy na czwartek w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania przedstawiające ukraiński atak rakietowy na lotnisko wojskowe w pobliżu miasta Borisoglebsk w obwodzie woroneskim na zachodzie Rosji. Widać na nich co najmniej jedną potężną eksplozję.

Neptuny w akcji

Początkowo nie było wiadomo, jaki był cel Ukraińców, ale w czwartek rano ukraińska marynarka wojenna poinformowała o trafieniu i zniszczeniu aż sześciu bombowców Su-34M.

„W nocy z 14 na 15 października Marynarka Wojenna Sił Zbrojnych Ukrainy zaatakowała lotnisko wojskowe Borisoglebsk w obwodzie woroneskim w Rosji, używając nadbrzeżnego systemu rakietowego Neptun” - czytamy w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

„Trafionych zostało sześć bombowców Su-34M. Zniszczono także wyposażenie techniczne służące do zabezpieczenia lotów. Na terenie lotniska odnotowano wtórne eksplozje i pożar. Informacje są jeszcze weryfikowane” - dodano.

Choć samoloty Su-34M oficjalnie określane są jako myśliwsko-bombowe, to w praktyce wykorzystuje się je jako bombowce. Mogą jednocześnie przenosić kilka kierowanych i odłamkowo-burzących bomb lotniczych oraz różnego rodzaju pociski. Maszyny te są kluczowe dla rosyjskiego lotnictwa, służą do ataków na pozycje sił ukraińskich i miejscowości przyfrontowe.

„Trafienie rosyjskich Su-34M istotnie osłabia potencjał lotniczy przeciwnika i ogranicza intensywność użycia lotnictwa taktycznego na danych odcinkach frontu” - zauważa ukraińska marynarka wojenna.