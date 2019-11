Dwóch saperów zginęło, a czterech zostało rannych w piątek w wyniku wybuchu składu amunicji na terenie centralnej bazy artyleryjskiej w mieście Bałaklija w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy - poinformował sztab generalny Ukrainy.

"Zgodnie z aktualną informacją z centralnej bazy artyleryjskiej w wybuchu amunicji dwóch saperów odniosło śmiertelne obrażenia. Czterech rannych saperów znajduje się w szpitalu, trzech z nich jest w bardzo ciężkim stanie, a jeden w lekkim" - napisano na Facebooku sztabu generalnego Ukrainy.

Poinformowano też, że do popołudnia nie doszło do żadnych nowych wybuchów. Dodano, że mieszkańcom nic nie zagraża, a składy amunicji zostały zabezpieczone.



W marcu 2017 roku w wybuchu w bazie amunicji w Bałaklii jedna kobieta zginęła, a trzy osoby zostały ranne. Ponad rok później, w maju 2018 roku, zapaliła się sucha trawa i doszło do eksplozji w składzie amunicji na terenie tej samej bazy. Ofiar wtedy nie zanotowano, a gaszenie ognia trwało prawie cztery doby.