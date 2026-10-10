Ukraina pilnie potrzebuje tej amunicji. Sojusznik obiecał pomoc

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Finlandia przekaże Ukrainie amunicję dla myśliwców F-16, która ma służyć do zwalczania rosyjskich dronów. O ustaleniach po rozmowie z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem poinformował w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

„Rozmawiałem z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem. Jestem szczególnie wdzięczny za pakiet wsparcia dla ochrony naszego nieba. W najbliższych dniach otrzymamy amunicję do F-16. To coś, co obecnie umożliwia zestrzeliwanie odrzutowych dronów Shahed” – napisał Zełenski na komunikatorze Telegram.

Ukraiński prezydent przekazał swojemu fińskiemu odpowiednikowi informacje o następnych rosyjskich uderzeniach. Rozmowa dotyczyła również wpływów Rosji ze sprzedaży produktów naftowych, które – jak wskazuje Kijów – mogą być wykorzystywane do finansowania wojny przeciwko Ukrainie.

„Przygotowujemy spotkania i koordynujemy kroki, które mogą być przydatne w obecnych okolicznościach. Ważne jest, abyśmy nadal współpracowali na rzecz ochrony ludzi i ograniczenia zdolności Rosji do prowadzenia tej strasznej wojny” – podkreślił Zełenski.

Trump zapowiedział dostawy rosyjskiego diesla

W piątek prezydent USA Donald Trump poinformował, że uzgodnił z Władimirem Putinem dostawy do Stanów Zjednoczonych i innych krajów blisko 5 mln ton rosyjskiego oleju napędowego. Transporty mają być realizowane w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Jak wynika z tych ustaleń, sankcje dotyczące rosyjskiego paliwa mają zostać zawieszone do kwietnia 2027 roku.

Putin reaguje na propozycje USA. Chodzi o Ukrainę Władimir Putin ze zrozumieniem odniósł się do amerykańskich propozycji związanych z zakończeniem wojny na Ukrainę – poinformowała w sobotę agencja Reutera, cytując rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa.

„Nie zamkniemy oczu na potrzeby Ukraińców”

Również w piątek fińskie ministerstwo obrony ogłosiło przyznanie Ukrainie 35. pakietu wsparcia wojskowego. Resort podał, że decyzję podjęto szybciej w odpowiedzi na pilną prośbę władz w Kijowie.

Pomoc ma obejmować sprzęt i elementy przekazane bezpośrednio z zasobów fińskich sił zbrojnych.

Nie zamkniemy oczu na potrzeby Ukraińców. Będziemy stać po stronie Ukrainy i kontynuować dostawy pomocy wojskowej – oświadczył minister obrony Antti Hakkanen.

Po podjęciu piątkowej decyzji całkowita wartość fińskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy, przekazanej od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku, wzrosła do 3,6 mld euro – przekazało ministerstwo.

Helsinki przygotowują już następny, szerszy pakiet wsparcia. Ze względów bezpieczeństwa fińskie władze nie podały szczegółów dotyczących terminów ani tras dostaw.