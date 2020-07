Napastnik, który w czwartek wziął zakładnika w Połtawie, opuścił miasto w samochodzie podstawionym przez policję, następnie go porzucił na środku drogi i zbiegł do lasu - podała ukraińska policja. Według niej zakładnik został zwolniony i nie odniósł obrażeń.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Trwa specjalna akcja zatrzymania niebezpiecznego uzbrojonego przestępcy - przekazała policja, cytowana przez agencję Interfax-Ukraina. MSW Ukrainy podało nazwisko napastnika - jest nim 32-letni Roman Skrypnyk. Mężczyzna ten był wcześniej karany za drobne kradzieże i przestępstwa narkotykowe.