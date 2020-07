W Łucku na zachodzie Ukrainy mężczyzna przetrzymuje zakładników. To pasażerowie autobusu. Napastnik jest uzbrojony. Motyw jego działania nie jest znany.

/ Grafika RMF FM

Wciąż zbieramy informacje w tej sprawie. Artykuł jest w trakcie aktualizacji. Już wkrótce więcej na ten temat.



Dramatyczne doniesienia z Łucka na Ukrainie. Mężczyzna uprowadził autobus z 20 pasażerami. Twierdzi, że ma broń i materiały wybuchowe. Grozi, że wysadzi autobus w powietrze.

Nie wiadomo, czego żąda porywacz. Policja, która jest na miejscu, prowadzi z nim negocjacje. Ściągnięto także oddział specjalny.

Według doniesień mieszkanców Łucka, w pozbliżu Placu Teatralnego słychać było wstrzały z broni palnej.





Jak podaje ukraiński portal Kanal24, powołując się na szefa policji okręgu wolnickiego Jurija Kroszko, porywacz sam zawiadomił służby o uprowadzeniu rejsowego autobusu i wzięciu zakładników. Zagroził też, że wysadzi pojazd w powietrze. Przekazał, że ma ze sobą granaty i broń automatyczną.

"Sytuacja jest pod kontrolą, centrum miasta zostało zamknięte, próbujemy nikogo nie dopuszczać w pobliże tego miejsca, by nikt ewentualnie nie ucierpiał, apelujemy też do mieszkańców, by nikt nie zbliżał się do tego miejsca" - tłumaczy Jurij Koroszko.

Autobus ma powibijane szyby, słychać płacz - wśród uprowadzonych są prawdopodobnie kobiety i dzieci.



Jak podają ukraińskie media, na nagraniu umieszczonym w mediach społecznościowych mężczyzna mówił o "niezadowoleniu z systemu na Ukrainie".