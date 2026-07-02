RMF24

Unia Europejska chce w ciągu najbliższych dwóch tygodni uzgodnić nowe zasady ochrony tymczasowej dla obywateli Ukrainy – dowiedziała się brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. Chodzi o obawę, że przeciągające się negocjacje i informacje o restrykcjach obejmujących poborowych mogą zachęcić ukraińskich mężczyzn do masowych wyjazdów do Unii jeszcze przed wejściem nowych przepisów w życie.

Na stole leży propozycja Komisji Europejskiej (z 26 czerwca), dotycząca przedłużenia ochrony tymczasowej dla uchodźców z Ukrainy do marca 2028 roku. Projekt KE zakłada ograniczenia dotyczące nowo przybyłych mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie mają prawa legalnie opuścić Ukrainy.

Polska należy do krajów, które od samego początku opowiadają się za wykluczeniem ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym z systemu tymczasowej unijnej ochrony. Brukselska korespondentka RMF FM informowała o tym jako pierwsza. Podobne stanowisko zajmują m.in. Niemcy czy Szwecja. Również Kijów wspiera takie rozwiązania, bo boryka się z poważnymi brakami kadrowymi na froncie.

Kto nie chce zmiany dotychczasowych przepisów?

Najostrzej przeciwko propozycji KE występują Węgry. Premier Peter Magyar zapowiedział, że jeśli Unia przyjmie nowe przepisy, Budapeszt i tak będzie udzielał schronienia przedstawicielom węgierskiej mniejszości z Ukrainy. Sprzeciw Budapesztu podczas posiedzenia ministrów spraw wewnętrznych UE w Luksemburgu zgłaszał już Gábor Posfai.

Wątpliwości ma także Hiszpania, która prowadzi ostatnio politykę proimigracyjną. Jednak na razie zwraca uwagę przede wszystkim na trudności administracyjne związane z wdrożeniem nowych zasad. Także Rumunia wolałaby, aby nadal obowiązywały przepisy przyznające ochronę wszystkim Ukraińcom.

Nie mam wątpliwości, że ograniczenia dla poborowych zostaną przyjęte, bo jest wystarczająca większość krajów za tym rozwiązaniem. Pytanie tylko, w jakiej formie – powiedział RMF FM unijny dyplomata. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się większością kwalifikowaną głosów.

Wiele znaków zapytania ws. nowych zasad

Z ustaleń RMF FM wynika, że na razie na spotkaniach krajów UE w tej sprawie dominują pytania o to, jak nowe przepisy miałyby działać w praktyce.

Rozmówca naszej dziennikarki przyznaje, że ta kwestia nie jest łatwa do przeprowadzenia.

Do tej pory procedura była prosta – obywatel Ukrainy zgłaszał się do urzędu w jednym z państw UE i otrzymywał ochronę tymczasową. Powstaje pytanie, jak urzędnicy mieliby sprawdzać, czy dany mężczyzna miał prawo legalnie wyjechać z Ukrainy. Problem także w tym, że od zakazu opuszczania kraju obowiązuje wiele wyjątków.

Państwa członkowskie pytają Komisję Europejską, na podstawie jakich dokumentów mają prowadzić weryfikację, skąd czerpać informacje i co zrobić, jeśli nie będzie można jednoznacznie ustalić statusu danej osoby. To właśnie te kwestie techniczne dominują obecnie w negocjacjach.