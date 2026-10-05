Uderzenie Ukraińców w rosyjskie cele. Kreml stracił myśliwiec SU-35 i bombowiec SU-34

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W ataku przeprowadzonym przez drony należące do Służby Bezpieczeństwa Ukrainy na lotnisko Chanskaja w Republice Adygei na południu Rosji zostały zniszczone dwa samoloty: myśliwiec Su-35 i bombowiec Su-34 – poinformował ukraiński portal Militarnyj.

Na skutek ataku przeprowadzonego w niedzielę doszło do pożarów w miejscach postoju samolotów oraz w magazynie amunicji, co potwierdziły dane serwisu NASA FIRMS, który pozwala na obserwację pożarów na powierzchni Ziemi przy użyciu satelitów.

Na opublikowanych przez portal Militarnyj zdjęciach satelitarnych widoczne są ślady pożarów i szczątki zniszczonych samolotów.

Bombowce Su-34 są używane przez Rosję do atakowania Ukrainy m.in. przy wykorzystaniu bomb kierowanych satelitarnie KAB, wyposażonych w system powierzchni nośnych, jakie pozwalają na lot ślizgowy i uderzenia w cele w odległości do 80-90 km od miejsca zrzutu.

Z kolei lotnisko Chanskaja jest wykorzystywane przez Krasnodarską Wyższą Wojskową Szkołę Lotniczą do szkolenia załóg samolotów na potrzeby rosyjskiej armii.

W sobotę celem ataku ukraińskich dronów było miasto Kaługa w europejskiej części Rosji, gdzie trafiona została fabryka wytwarzająca podzespoły do pocisków manewrujących Ch-101 i Iskander-K oraz balistycznych Iskander-M.