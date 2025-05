Donald Trump zaproponował Kanadzie bezpłatne objęcie amerykańskim systemem obrony przeciwrakietowej "Złota Kopuła" – pod warunkiem, że kraj ten stanie się 51. stanem USA. Ottawa odrzuciła ofertę, podkreślając, że Kanada pozostanie niepodległym i suwerennym państwem.

Donald Trump mówi o tarczy antyrakietowej "Złota Kopuła" / Pool/ABACA / PAP/Abaca

Trump zaproponował Kanadzie darmowe objęcie systemem obrony przeciwrakietowej "Złota Kopuła", ale pod warunkiem, że Kanada stanie się 51. stanem USA.

Kanada stanowczo odrzuciła tę propozycję, podkreślając swoją niepodległość i suwerenność.

"Złota Kopuła" to zaawansowany system mający chronić przed rakietami hipersonicznymi i międzykontynentalnymi.

Prezydent USA Donald Trump zaproponował bezpłatne objęcie Kanady amerykańskim systemem obrony przeciwrakietowej "Złota Kopuła". W zamian za to Ottawa musiałaby stać się 51. amerykańskim stanem.

Rząd Kanady odrzucił już propozycję Trumpa, którą prezydent zamieścił w serwisie Truth Social. Rzecznik premiera Marka Carneya, cytowany przez "Financial Times", podkreślił, że Kanada pozostanie niepodległym i suwerennym państwem.

Czym jest "Złota Kopuła"?

"Złota Kopuła" to wizja supernowoczesnego systemu zdolnego do przechwytywania wrogich rakiet, nawet tych wystrzelonych z kosmosu. Ma chronić Stany Zjednoczone przed pociskami hipersonicznymi, zaawansowanymi pociskami manewrującymi i międzykontynentalnymi pociskami balistycznymi.

Jacek Tarociński, analityk ds. bezpieczeństwa z Ośrodka Studiów Wschodnich, studzi entuzjazm. Jego zdaniem "Złota Kopuła" nie zapewni natychmiastowej, całkowitej odporności, a co więcej, może sprowokować silną reakcję rywali USA.

Mimo zapewnień Trumpa o uruchomieniu projektu do końca jego kadencji, eksperci sceptycznie podchodzą do terminu. Technologia potrzebna do stworzenia urządzeń przechwytujących w kosmosie jeszcze nie istnieje. Kongresowe Biuro ds. Budżetu szacuje, że koszt takiego przedsięwzięcia może sięgnąć 542 mld dolarów w ciągu 20 lat.

Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa

USA i Kanada od 1958 roku współpracują w dziedzinie bezpieczeństwa w ramach NORAD (North American Aerospace Defense Command). To wspólne dowództwo wojskowe odpowiada za ochronę przestrzeni powietrznej i kosmicznej Ameryki Północnej, w tym za ostrzeganie przed zagrożeniami.

Siedziba NORAD mieści się w Peterson Air Force Base w amerykańskim stanie Kolorado, z oddziałami regionalnymi w obu krajach, w tym także na Alasce.

Koszt tarczy dla niepodległej Kanady wyniósłby 61 mld dolarów.