Trump zażądał dymisji ambasadorki USA w Grecji. Miała sporo na sumieniu

RMF24

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Kimberly Guilfoyle, ambasadorka USA w Grecji i była narzeczona Donalda Trumpa Jr., złożyła we wtorek rezygnację po tym, jak prezydent Donald Trump poprosił ją o ustąpienie – podał Biały Dom. Decyzja ma związek z publikacjami amerykańskich i brytyjskich mediów, które opisywały m.in. zarzuty dotyczące jej relacji biznesowych oraz skargi pracowników ambasady.

O „prośbie” prezydenta Trumpa wobec Guilfoyle poinformowała podczas briefingu nowa rzeczniczka Białego Domu Katie Zacharia.

Poprosiliśmy Kimberly Guilfoyle o rezygnację. Była wspaniałym nabytkiem dla zespołu i życzymy jej wszystkiego najlepszego – powiedziała.

Kilka godzin później sama Guilfoyle potwierdziła, że odejdzie ze stanowiska szefowej placówki w Atenach. W oświadczeniu podkreślała swoje działania na rzecz „wzmocnienia amerykańskiej dominacji energetycznej” oraz utrzymania politycznej pozycji USA w Europie Południowo-Wschodniej.

Pytany o sprawę Donald Trump odrzucił sugestie, że była narzeczona jego syna kiedykolwiek należała do jego rodziny. Dodał, że nie podobały mu się informacje, które czytał na jej temat.

Doniesienia „Wall Street Journal” i „Daily Mail”

Według „Wall Street Journal” Guilfoyle, która objęła stanowisko ambasadorki w Atenach w listopadzie 2025 roku, miała podczas wizyt na Bałkanach zachęcać tamtejsze rządy do współpracy z greckim koncernem budowlano-energetycznym Aktor.

Dziennik podał, że na spotkaniach miał jej towarzyszyć Christos Marafatsos, lobbysta związany z firmą. Aktor miał zapłacić mu 160 tys. dolarów. „WSJ” informował także, że podczas spotkania w Davos Guilfoyle miała także twierdzić, iż jej luksusowe podróże finansują greccy biznesmeni.

Gazeta opisała również, że ambasadorka miała grozić greckiemu ministrowi energii możliwością doprowadzenia do upadku rządu w Atenach. Miała przy tym sugerować, że wcześniej przyczyniła się do zmiany rządu w Rumunii.

Sprawa długu i skargi pracowników

W kolejnej publikacji „Wall Street Journal” zwrócił uwagę na relacje Guilfoyle z Erikiem Detersem – zdyskredytowanym prawnikiem i byłym kandydatem Republikanów. Według dziennika Deters miał, korzystając z jej pomocy, próbować załatwiać sprawy m.in. w urzędzie podatkowym.

Tuż przed zatwierdzeniem kandydatury Guilfoyle na ambasadorkę miała ona prosić Detersa o spłatę 100 tys. dolarów długu na karcie kredytowej.

Brytyjski „Daily Mail” pisał natomiast o skargach pracowników amerykańskiej ambasady w Atenach. Dotyczyły one m.in. jej zachowania wobec personelu, imprezowego stylu życia oraz żądań do ochrony, by donosiła jej kostki lodu w środku nocy.

Guilfoyle odrzuciła zarzuty. W wydanym oświadczeniu zapewniła, że informacje na jej temat są fałszywe i zapowiedziała, że będzie „bronić swojego dobrego imienia, reputacji i uczciwości”.