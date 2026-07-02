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Europejskie kraje NATO w dużej mierze wypełniły luki, pozostawione przez USA w planach obronnych sojuszu - powiedział w czwartek agencji Reutera naczelny dowódca amerykańskich sił w Europie gen. Alexus Grynkewich. Wypowiedź została opublikowana niedługo po tym, jak Donald Trump znów skrytykował europejskie państwa za niskie wydatki na obronność.

Grynkewich odniósł się w ten sposób do wcześniejszych informacji agencji Reutera, która za źródłami w NATO podała, że w przyszłym tygodniu na szczycie w Ankarze Sojusz ma ogłosić, iż jego europejscy członkowie wypełnili niemal wszystkie ubytki w siłach obronnych, powstałe w wyniku planów redukcji amerykańskich żołnierzy w Europie.



Większość może tego nie wiedzieć, ale w ciągu kilku tygodni europejscy sojusznicy w dużej mierze wypełnili luki pozostawione przez USA w ramach Nowego Modelu Sił NATO - powiedział Grynkewich. Zaznaczył też, że w kilku obszarach, w których to się nie stało, gdzie nie ma odpowiednich możliwości, aby zastąpić siły USA, trwa poszukiwanie alternatywnych rozwiązań.



Wcześniej w czwartek agencja Reutera za anonimowymi źródłami w NATO podała, że głównym problemem dla europejskich krajów NATO będzie kwestia bombowców strategicznych, bowiem USA zadeklarowały pozostawienie w Europie tylko jednej takiej maszyny zamiast dwóch.

Niepokojące deklaracje Waszyngtonu

Reuters przypomina, że w maju Waszyngton poinformował swoich sojuszników w NATO, że zredukuje swoje siły w Europie. Grynkewich mówił wówczas, że krok ten ma stopniowo położyć kres „niezdrowej współzależności” krajów europejskich od wojsk amerykańskich w obliczu możliwości wybuchu konfliktów na kilku teatrach działań.



W połowie czerwca sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapewnił, że sojusznicy USA zwiększają swój wkład w obronność i wypełnią wiele luk po amerykańskich siłach, ale nie podał szczegółów.

Mniej myśliwców i dronów

Reuters zaznacza, że USA nie ujawniły dotąd dokładnych planów redukcji swoich wojsk w Europie, ale jak wynika z danych przekazanych przez wojskowe źródło, obejmować one z pewnością będą myśliwce, drony, samoloty tankujące i okręty.



Zdaniem źródła agencji Reutera, liczba amerykańskich myśliwców F-15 i F-15E w Europie spadnie o jedną trzecią - do 99, a liczba dronów MQ-4 i MQ-9 Raper zmniejszona zostanie o połowę - do 12.



Liczba samolotów tankujących KC-135 i KC-46 ma spaść z 79 do 63, natomiast z dwóch bombowców strategicznych pozostanie jeden. Stan morskich samolotów patrolowych obniżony zostanie z 26 do 15, liczba niszczycieli zredukowana zostanie z 17 do 9, USA zabiorą też jedyny okręt podwodny, przenoszący pociski manewrujące.

Trump wylicza wydatki sojuszników

W czwartek prezydent USA Donald Trump powtórzył po raz kolejny, że Stany Zjednoczone wydają na NATO znacznie więcej niż inni sojusznicy i „nie odnoszą z tego żadnych korzyści”. Ocenił, że jest to „absurdalne”.



„Stany Zjednoczone wydają na NATO znacznie więcej pieniędzy niż jakikolwiek inny kraj — i to z ogromną przewagą — aby chronić (te państwa), i nie odnoszą z tego żadnych korzyści: USA - 999 mld dolarów, Wielka Brytania - 90,5 mld dolarów, Francja - 66,5 mld dolarów, Włochy - 48,8 mld dolarów, Polska - 44,3 mld dolarów. Pozostałe kraje, w tym Niemcy, wydają ZNACZNIE mniej (2014–2025). To absurdalne!” - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.