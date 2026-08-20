Trąba powietrzna uderzyła koło Berlina. Noc grozy w Niemczech

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Nocne burze przyniosły w Niemczech rozległe zniszczenia. Niemiecka Służba Meteorologiczna potwierdziła wystąpienie trąby powietrznej w Brandenburgii. W Nadrenii-Palatynacie zginęła kobieta, a druga została ciężko ranna po tym, jak uderzyło w nie przewracające się drzewo.

W nocy ze środy na czwartek przez miasto Fürstenwalde, położone około 30 kilometrów na wschód od Berlina, przeszła trąba powietrzna. Silny wiatr powalił wiele drzew, które z kolei uszkodziły zaparkowane pojazdy. Z co najmniej jednego budynku został zerwany dach.

Z dotychczasowych informacji wynika, że w tym regionie nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Dziesiątki uszkodzonych domów

Poważne straty odnotowano także w Wetzlar w Hesji na zachodzie Niemiec. Gwałtowna burza uszkodziła tam około 60 domów, w tym zerwała dachy z części budynków.

Fragmenty dachów miały być przenoszone przez wiatr na odległość nawet 100 metrów - przekazały służby.

Krajobraz po trąbie powietrznej w Fürstenwalde; fot. Patrick Pleul / PAP/DPA

Ofiara śmiertelna w Nadrenii-Palatynacie

Do tragicznego wypadku doszło w Waldorf, około 20 kilometrów na zachód od Höhr-Grenzhausen w Nadrenii-Palatynacie. Dwie kobiety - w wieku 58 i 47 lat - schroniły się przed burzą w pobliżu, gdy uderzyło w nie przewracające się drzewo.

Starsza z kobiet zginęła na miejscu. Druga została ciężko ranna.

W Höhr-Grenzhausen nawałnica w kilku miejscach powaliła ściany budynków. Na dużym obszarze doszło również do przerw w dostawach energii elektrycznej.