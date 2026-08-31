„To haniebne kłamstwa”. Szef MSZ Izraela odpowiada na zarzuty Sancheza

RMF24

Burza wokół kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. Szef izraelskiej dyplomacji Gideon Saar ostro skrytykował premiera Hiszpanii Pedra Sancheza, zarzucając mu „bezczelne kłamstwo” w sprawie rzekomego rozpowszechniania przez Izrael dezinformacji dotyczącej masowego napływu migrantów do północnoafrykańskiej eksklawy.

Gideon Saar w swoim wpisie na platformie X nie przebierał w słowach.

„Sanchez po raz kolejny skłamał, w zadziwiający sposób oskarżając Izrael o rozpowszechnianie wprowadzających w błąd informacji na temat wydarzeń w Ceucie” – napisał izraelski minister spraw zagranicznych. Dodał, że są to „bezczelne kłamstwa”, które mają jedynie odwrócić uwagę od „haniebnej porażki Sancheza w zarządzaniu sprawami własnego państwa”.

Siali dezionformację nt. sytuacji w Ceucie?

O co poszło? W poniedziałkowym wywiadzie dla radia Cadena SER Pedro Sanchez stwierdził, że powiązane z Rosją i Izraelem siatki, a także grupy skrajnie prawicowe, rozpowszechniały dezinformację na temat sytuacji w Ceucie. Premier powołał się na ustalenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), według których Izrael i Rosja miały wykorzystać kryzys migracyjny, by skrytykować Madryt za jego stanowisko wobec wojen w Strefie Gazy i na Ukrainie. Sanchez nie przedstawił jednak żadnych konkretnych dowodów na poparcie tych oskarżeń.

Do sprawy odniósł się także Kreml. Rzecznik rosyjskiego rządu Dmitrij Pieskow w rozmowie z telewizją RBK stanowczo zaprzeczył, by Rosja była zaangażowana w kryzys migracyjny w Hiszpanii.

Masowy napływ migrantów z Maroka

Przypomnijmy – Ceuta to jedna z dwóch hiszpańskich eksklaw w północnej Afryce. Pod koniec lipca doszło tam do masowego napływu migrantów z Maroka – według szacunków ponad 70 tysięcy osób przedostało się na terytorium eksklawy, z czego większość opuściła ją w ciągu kilkunastu godzin. Obecnie, jak poinformował premier Sanchez, w Ceucie przebywa jeszcze około 5 tysięcy migrantów.

Hiszpański rząd wykluczył udział władz Maroka w wywołaniu kryzysu.

Żadna ze służb wywiadowczych współpracujących z hiszpańskim rządem nie wskazała na udział Rabatu w tych wydarzeniach – podkreślił Sanchez.

Według minister obrony Hiszpanii Margarity Robles, masowy napływ migrantów był efektem „oddolnej, spontanicznej” mobilizacji, podsycanej przez fałszywe informacje w sieci o łatwym przekraczaniu granicy.