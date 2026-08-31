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„To haniebne kłamstwa”. Szef MSZ Izraela odpowiada na zarzuty Sancheza

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 31 sierpnia (16:50)

Burza wokół kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. Szef izraelskiej dyplomacji Gideon Saar ostro skrytykował premiera Hiszpanii Pedra Sancheza, zarzucając mu „bezczelne kłamstwo” w sprawie rzekomego rozpowszechniania przez Izrael dezinformacji dotyczącej masowego napływu migrantów do północnoafrykańskiej eksklawy.

„To haniebne kłamstwa”. Szef MSZ Izraela odpowiada na zarzuty Sancheza
Szef izraelskiej dyplomacji Gideon Saar (fot. MARTIN DIVISEK) /PAP/EPA

Gideon Saar w swoim wpisie na platformie X nie przebierał w słowach. 

„Sanchez po raz kolejny skłamał, w zadziwiający sposób oskarżając Izrael o rozpowszechnianie wprowadzających w błąd informacji na temat wydarzeń w Ceucie” – napisał izraelski minister spraw zagranicznych. Dodał, że są to „bezczelne kłamstwa”, które mają jedynie odwrócić uwagę od „haniebnej porażki Sancheza w zarządzaniu sprawami własnego państwa”.

Zobacz wpis na X

 

Siali dezionformację nt. sytuacji w Ceucie?

O co poszło? W poniedziałkowym wywiadzie dla radia Cadena SER Pedro Sanchez stwierdził, że powiązane z Rosją i Izraelem siatki, a także grupy skrajnie prawicowe, rozpowszechniały dezinformację na temat sytuacji w Ceucie. Premier powołał się na ustalenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), według których Izrael i Rosja miały wykorzystać kryzys migracyjny, by skrytykować Madryt za jego stanowisko wobec wojen w Strefie Gazy i na Ukrainie. Sanchez nie przedstawił jednak żadnych konkretnych dowodów na poparcie tych oskarżeń.

Do sprawy odniósł się także Kreml. Rzecznik rosyjskiego rządu Dmitrij Pieskow w rozmowie z telewizją RBK stanowczo zaprzeczył, by Rosja była zaangażowana w kryzys migracyjny w Hiszpanii.

Masowy napływ migrantów z Maroka

Przypomnijmy – Ceuta to jedna z dwóch hiszpańskich eksklaw w północnej Afryce. Pod koniec lipca doszło tam do masowego napływu migrantów z Maroka – według szacunków ponad 70 tysięcy osób przedostało się na terytorium eksklawy, z czego większość opuściła ją w ciągu kilkunastu godzin. Obecnie, jak poinformował premier Sanchez, w Ceucie przebywa jeszcze około 5 tysięcy migrantów.

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Żadna ze służb wywiadowczych współpracujących z hiszpańskim rządem nie wskazała na udział Rabatu w tych wydarzeniach – podkreślił Sanchez.

Według minister obrony Hiszpanii Margarity Robles, masowy napływ migrantów był efektem „oddolnej, spontanicznej” mobilizacji, podsycanej przez fałszywe informacje w sieci o łatwym przekraczaniu granicy.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Izrael Hiszpania Ceuta
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