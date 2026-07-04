Okrzyki „zemsta, zemsta”, morze żałobników. Iran żegna najwyższego przywódcę

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Okrzyki: „zemsta, zemsta”, „śmierć Ameryce” i „zabijemy, tego, kto zabił naszego Imama”, odśpiewanie hymnu narodowego, przemówienia religijne oraz odczyty Koranu - od tego, jak podaje agencja Reutera, rozpoczęły się dzisiaj w Teheranie tygodniowe uroczystości pogrzebowe irańskiego najwyższego przywódcy - ajatollaha Alego Chameneiego.

Iran wykorzystuje pogrzeb do manifestacji siły

O poranku rozpoczęła się publiczna część uroczystości pogrzebowych byłego najwyższego przywódcy duchowo-politycznego kraju, ajatollaha Alego Chameneiego. Zginął w pierwszym dniu amerykańsko-izraelskich nalotów na Iran, 28 lutego. Dziennik „New York Times” opublikował wtedy zdjęcia satelitarne, na których widać było zniszczenia i kłęby czarnego dymu unoszące się nad kompleksem, który służył jako rezydencja Chameneiego. Informację o „wyeliminowaniu” głowy reżimu potwierdził prezydent USA Donald Trump.

„Pogrzeb stulecia”. Iran jednoczy się w żałobie i żądzy odwetu

Jak informuje Reuters, żałobnicy zgromadzili się w rozległym kompleksie modlitewnym w Teheranie. Uroczystości pogrzebowe Alego Chameneiego ⁠rozpoczęły się od hymnu narodowego, przemówień religijnych i odczytów Koranu.

Irańskie stacje telewizyjne pokazały jego trumnę przykrytą irańską flagą ⁠i zwieńczoną czarnym turbanem. Została umieszczona - wraz z czterema innymi trumnami zamordowanych członków jego rodziny - na dużej czarnej platformie, przypominającej Kaabę, czyli sześcienną konstrukcję w centrum najświętszego miejsca islamu w Mekce.

Trumna Alego Chameneiego z czarnym turbanem na samej górze, fot. ATTA KENARE/AFP/East News / East News

„Śmierć Ameryce” skandowane w rytm żałobnych modlitw

„W dniu pożegnania Pana Męczennika w teherańskiej Mosale rozbrzmiały okrzyki „Śmierć Ameryce”” – podała państwowa stacja Seda va Sima, która ma monopol na legalne nadawanie naziemne i satelitarne w Iranie.

W materiałach wideo opublikowanych na irańskich portalach informacyjnych żałobnicy skandowali również: „Nasze hasło to jedno słowo: zemsta, zemsta” i „Zabijemy, zabijemy tego, kto zabił naszego Imama”. Woda spływająca z dachów chłodziła żałobników w letnim upale.

Trumna Chameneiego pozostanie w meczecie Mosalla do niedzielnego wieczoru. Jego ciało miało zostać przewiezione do Kom, Nadżafu i Kerbali, wielkich szyickich ośrodków Iranu i Iraku, a następnie pochowane w czwartek w Meszhedzie, gdzie znajduje się najświętsze sanktuarium pielgrzymkowe w kraju.

Oto jak władze zachęcają do udziału w uroczystościach

Wydarzenie przyciągnęło miliony Irańczyków oraz delegacje z blisko 30 krajów. W uroczystościach w Teheranie bierze udział 15-20 milionów osób.

Władze mobilizują do udziału w wielkich pochodach w nadchodzących dniach, oferując transport, żywność i zakwaterowanie.