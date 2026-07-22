Teheran ostrzega europejskie państwo przed przyjęciem „terrorystycznej armii USA”

RMF24

Teheran stanowczo sprzeciwia się rozmieszczeniu amerykańskich samolotów i żołnierzy w bułgarskiej bazie lotniczej. Irańskie władze zapowiadają, że udział Bułgarii w operacjach USA na Bliskim Wschodzie może zostać uznany za współudział w zbrodniach wojennych - przekazał konserwatywny irański dziennik Kayhan.

Gazeta podkreśliła, że rząd w Sofii jest świadomy bezprawności ataków USA na Iran i rażącego naruszenia Karty Narodów Zjednoczonych.

Rzecznik resortu spraw zagranicznych Esmail Baghei stwierdził, że jakikolwiek udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu ataków będzie uważany za współudział w popełnieniu zbrodni agresji i zbrodni wojennych - przekazała gazeta.

We wtorek bułgarska parlamentarna komisja obrony zatwierdziła zgodę rządu na tymczasowe rozmieszczenie ośmiu amerykańskich samolotów-cystern i 250 żołnierzy USA w bazie lotniczej Bezmer w południowo-wschodniej Bułgarii w celu wsparcia operacji Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie - poinformowało bułgarskie radio publiczne. Zgodę musi jeszcze zatwierdzić parlament.

Według ministra obrony Dimitara Stojanowa rozmieszczenie amerykańskich sił nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego Bułgarii.

Nocny atak USA na Iran. W Teheranie po raz pierwszy od 11 dni uruchomino obronę przeciwlotniczą To była jedenasta noc z rzędu amerykańskich ataków na cele w Iranie. Uderzenia trwały ok. 75 minut. Szef Pentagonu. Dziennikarze donoszą, że w Teheranie po raz pierwszy od 11 dni uruchomiono systemy obrony przeciwlotniczej.

Rosnące napięcia wokół baz USA

Od czasu wznowienia wzajemnych ostrzałów amerykańsko-irańskich Teheran intensywnie atakuje bazy USA na Bliskim Wschodzie. Jak zauważył we wtorek analityk think tank Council on Foreign Relations, o ich rozmieszczeniu w regionie zdecydowały dawne uwarunkowania geopolityczne, jak potrzeba ochrony sojuszników w Zatoce Perskiej przed Związkiem Radzieckim.

System ten działał sprawnie, gdy Stany Zjednoczone walczyły w Afganistanie i Iraku z siłami, które nie miały możliwości zaatakowania ich regionalnych baz. Jednak obecnie schemat rozmieszczenia baz jest podatny na zagrożenie ze strony Iranu. Uwzględniając zasięg posiadanych przez Iran pocisków i dronów, bazy położone w odleglejszych rejonach Bliskiego Wschodu dalej byłyby zagrożone, jednak po ogłoszeniu alarmu personel miałby więcej czasu na dotarcie w bezpieczne miejsce. Obecnie jest to niemożliwe: camp Arifjan w Kuwejcie, wysunięta kwatera główna sił lądowych Dowództwa Centralnego Armii USA, leży o ok. 100 km od Iranu. Bazę morską USA w Bahrajnie od Iranu dzieli 205 km, a bazę Al Udeid w Katarze - niespełna 300. Dla porównania, odległość między Iranem a Izraelem wynosi około ok. 1,7 tys. km.

Dziesiątki amerykańskich samolotów przeniesiono w ostatnich tygodniach na lotnisko Ben Guriona i do bazy lotniczej Ramon w Izraelu. Stany Zjednoczone korzystają również z baz w Jordanii.

Jednak zdaniem byłego dowódcy CENTCOM Franka McKenzie konieczne są kolejne kroki. Nikt przy zdrowych zmysłach nigdy nie umieściłby siedziby CENTCOM-u, o 160 kilometrów od Iranu, a jednak tam właśnie jest – powiedział rozmowie z portale Middle East Eye na początku lipca.

Obecny model bazowania Stanów Zjednoczonych określił jako historyczny „artefakt”. Musimy spojrzeć na Zachód. Musimy rozważyć bazę w Izraelu - powiedział. Inne ewentualne lokalizacje, to zachodnia Arabia Saudyjska i Egipt. Stany Zjednoczone powinny rozważyć rozproszenie nowych baz w kilku lokalizacjach, zamiast gromadzić wszystkie zasoby powietrzne w jednym miejscu - ocenił.