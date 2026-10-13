Tąpnięcie w Chinach. Rynek aut odnotował załamanie

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Wrzesień, który w chińskiej branży motoryzacyjnej określany jest mianem „złotego” miesiąca, przyniósł głęboki kryzys na tamtejszym rynku. Jak podaje portal Nikkei Asia, całkowita sprzedaż samochodów osobowych w Chinach spadła we wrześniu aż o 28 proc. r/r - najmocniej w tym roku.

Sprzedaż aut spalinowych załamała się o 43 proc. r/r do 534 tys. sztuk, a pojazdów elektrycznych i hybryd typu plug-in o 16,7 proc. do 1,08 mln sztuk - podał w poniedziałek japoński portal Nikkei Asia, powołując się na najnowsze dane Chińskiego Stowarzyszenia Samochodów Osobowych (CPCA).

Głębsze tąpnięcie w segmencie pojazdów z napędem konwencjonalnym sprawiło jednocześnie, że udział „elektryków” w miesięcznej sprzedaży nowych aut osiągnął rekordowe 67 proc.

Jak zaznaczono, wrzesień, określany w branży mianem „złotego” miesiąca, nie przyniósł oczekiwanego odbicia na największym rynku motoryzacyjnym świata. Według ankiety przeprowadzonej przez CPCA, ponad jedna trzecia dealerów zadeklarowała, że sezonowy wzrost sprzedaży w tym roku w ogóle się nie pojawił, a konsumenci odkładają decyzje zakupowe.

Zależność producentów od eksportu

Słabość na rynku wewnętrznym kontrastuje z wynikami zagranicznymi, co, jak zauważa Nikkei Asia, ilustrują raporty samych koncernów. Najwięksi producenci pojazdów elektrycznych, BYD oraz Geely, odnotowali we wrześniu skok sprzedaży eksportowej odpowiednio o 154 proc. i 162 proc. r/r.

W tym samym czasie ich sprzedaż w Chinach spadła o 13 proc. w przypadku BYD, a o 20 proc. w przypadku Geely.

Skąd wziął się spadek popytu w Chinach?

Analitycy domu maklerskiego Nomura tłumaczą spadek popytu w Chinach ograniczaniem rządowych dopłat do wymiany pojazdów oraz wygaszaniem ulg podatkowych. Eksperci wskazują, że zagranicznej ekspansji chińskich aut sprzyjają wysokie ceny paliw wynikające z konfliktu na Bliskim Wschodzie. Eksperci zastrzegają jednak, że silny eksport zapewni jedynie „ograniczoną” rekompensatę dla słabnącego rynku wewnętrznego.