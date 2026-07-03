Tak w Waszyngtonie obchodzone będą 250. urodziny USA

RMF24

Ponad 100 samolotów nisko przelatujących nad Waszyngtonem i pokaz fajerwerków jakich – jak zapowiadają organizatorzy - świat jeszcze nie widział. Wcześniej przemówienie prezydenta Donalda Trumpa. Tak w stolicy USA obchodzone będą 250. urodziny Ameryki.

Na ulicach Waszyngtonu trwają ostatnie przygotowania, a w powietrzu trenują piloci wojskowych maszyn. Te przygotowania obserwuje nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.

Organizatorzy obchodów 250 lat Ameryki z niepokojem śledzą prognozy pogody. Znaczne obszary kraju nawiedziła potężna fala upałów, przekraczająca 40 stopni. W stolicy USA temperatura odczuwalna to nawet 48 stopni. W sobotę wieczorem – po kolejnym dniu upałów możliwy jest deszcze i burza. Władze Waszyngtonu apelują do starszych mieszkańców i osób z problemami kardiologicznymi, by pozostały w domach. W centrum przygotowano namioty w których organizowane są punkty chłodzenia.

Potężna fala upałów, która nawiedziła znaczne obszary Stanów Zjednoczonych już utrudnia przygotowania do urodzin Ameryki a w niektórych miastach nawet zmusza organizatorów do zmiany planów. Odwołano zaplanowaną na piątek paradę z okazji 250-lecia podpisania Deklaracji Niepodległości w Filadelfii.

W imprezie miały wziąć udział zespoły, orkiestry, kilkanaście platform i wielu muzyków. Start planowano pod Independence Hall, czyli miejscu, gdzie 4 lipca 1776 r. doszło do podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych.

Na ulicach Waszyngtonu trwają ostatnie przygotowania do 250. urodzin Ameryki. / RMF FM

Na ulicach Waszyngtonu trwają ostatnie przygotowania do 250. urodzin Ameryki. / RMF FM

Na ulicach Waszyngtonu trwają ostatnie przygotowania do 250. urodzin Ameryki. / RMF FM

Na ulicach Waszyngtonu trwają ostatnie przygotowania do 250. urodzin Ameryki. / RMF FM

Na ulicach Waszyngtonu trwają ostatnie przygotowania do 250. urodzin Ameryki. / RMF FM

Na ulicach Waszyngtonu trwają ostatnie przygotowania do 250. urodzin Ameryki. / RMF FM

Na ulicach Waszyngtonu trwają ostatnie przygotowania do 250. urodzin Ameryki. / RMF FM

Na ulicach Waszyngtonu trwają ostatnie przygotowania do 250. urodzin Ameryki. / RMF FM

Na ulicach Waszyngtonu trwają ostatnie przygotowania do 250. urodzin Ameryki. / RMF FM