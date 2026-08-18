Tajwan zarabia miliardy na technologii. Władze rozdadzą pieniądze obywatelom

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Władze Tajwanu chcą przekazać mieszkańcom jednorazowe świadczenie w wysokości 10 tys. dolarów tajwańskich, czyli około 314 dolarów amerykańskich. Decyzja ma związek z dynamicznym wzrostem gospodarki, napędzanym przede wszystkim globalnym popytem na chipy wykorzystywane w rozwoju sztucznej inteligencji.

Władze Tajwanu chcą przekazać mieszkańcom jednorazowe świadczenie w wysokości 10 tys. dolarów tajwańskich, czyli około 314 dolarów amerykańskich (zdjęcie ilustracyjne); fot.

Władze Tajwanu chcą przekazać mieszkańcom jednorazowe świadczenie w wysokości 10 tys. dolarów tajwańskich, czyli około 314 dolarów amerykańskich (zdjęcie ilustracyjne); fot. / Shutterstock

Gospodarka rośnie dzięki półprzewodnikom dla AI

Tajwan jest jednym z najważniejszych światowych producentów półprzewodników. Rosnące zapotrzebowanie na układy stosowane w systemach sztucznej inteligencji wyraźnie wzmacnia tamtejszą gospodarkę.

Jak podaje Bloomberg, w drugim kwartale 2026 roku PKB Tajwanu wzrósł o 12,6 proc. Prognozy wskazują, że w całym roku wzrost może sięgnąć 11,1 proc. Byłby to najlepszy wynik od około czterech dekad.

Troska o każdą rodzinę

Korzyści z koniunktury nie rozkładają się jednak równomiernie między wszystkie branże. Największy udział we wzroście ma sektor produkcji półprzewodników.

Rząd będzie koncentrował się nie tylko na sektorze technologicznym, ale także troszczył się o każdą rodzinę, która próbuje zarobić na życie - przekazał prezydent Tajwanu Lai Ching-te, cytowany przez Bloomberga.

W związku z tym władze chcą przekazać mieszkańcom jednorazowe świadczenie w wysokości 10 tys. dolarów tajwańskich, czyli około 314 dolarów amerykańskich. Inicjatywa ma zostać rozpatrzona podczas prac nad budżetem na przyszły rok, zaplanowanych na 20 sierpnia.

Podobne świadczenie w wysokości 10 tys. dolarów tajwańskich na osobę zostało już wypłacone w 2025 roku, gdy gospodarka wyspy urosła o 8,8 proc.

Na Tajwanie mieszka około 23 mln osób. Nie podano dotąd, ilu mieszkańców dokładnie mogłoby otrzymać planowaną wypłatę ani jakie będą szczegółowe kryteria jej przyznawania.