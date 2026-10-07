Tajemnicza śmierć 28-latki w syberyjskim laboratorium. WHO zabiera głos

RMF24

Międzynarodowe środowiska naukowe z niepokojem śledzą sprawę śmierci 28-letniej pracownicy laboratorium w Irkucku na Syberii. 2 października Daria Szypiłowa zmarła z nieznanych przyczyn – na razie nie określono, jaki czynnik wywołał jej chorobę. „Dlatego potrzebujemy więcej informacji” – oświadczyła dyrektorka pionu ds. epidemii i pandemii WHO, Maria Von Kerkhove, cytowana przez amerykańską agencję Associated Press.

200 osób na kwarantannie, pytania bez odpowiedzi

Rosyjskie władze utrzymują, że przyczyną śmierci było „zapalenie płuc o nieustalonej etiologii”. Lokalne media ujawniają jednak, że Daria Szypiłowa 25 września rozbiła probówkę zawierającą patogen wywołujący dżumę płucną, a cztery dni później trafiła do szpitala z objawami przypominającymi przeziębienie. Po jej śmierci na kwarantannę trafiło około 200 osób, które miały kontakt z laborantką.

Rosyjski urząd sanitarny, Rospotriebnadzor, zapewnia, że „obszerne badania” nie potwierdziły wystąpienia dżumy wśród osób objętych nadzorem. Według tego samego źródła aż 90 proc. poddanych kwarantannie już ją opuściło. Nie wykryto przypadków dżumy – twierdzi Rospotriebnadzor.

Świat patrzy, Rosja milczy

Sprawa zdążyła wzbudzić zaniepokojenie opinii publicznej oraz alarm w WHO, lecz rosyjskie media pozostające pod kontrolą państwa w większości omijają ten temat szerokim łukiem. Wyjątkiem są lokalne doniesienia z Irkucka, z których wynika, że śmierć Darii Szypiłowej miała miejsce w szpitalu w Szelechowie, a placówka została poddana kwarantannie. Służby ustalają obecnie, z kim kobieta kontaktowała się przed śmiercią.

Władze Federacji Rosyjskiej oficjalnie zapewniły Światową Organizację Zdrowia, że żaden przypadek dżumy nie został ostatnio potwierdzony w obwodzie irkuckim.

Reakcje międzynarodowe

Tajemnicza śmierć laborantki z Syberii zainteresowała nie tylko ekspertów zdrowia publicznego. Do sprawy odniósł się nawet prezydent USA Donald Trump, zapowiadając rozmowę na ten temat z prezydentem Rosji Władimirem Putinem: Bardzo niedługo porozmawiam o tej sprawie z rosyjskim przywódcą i powiadomię o przebiegu rozmowy najpewniej jutro.